Carabinieri beschlagnahmen kontaminierte Grillbriketts

Grosse Wiedereröffnung von JYSK in Lana

Mit der zehnten 2024 erfolgten Neugestaltung in Italien geht der Umbau aller JYSK-Stores weiterhin Hand in Hand mit Neueröffnungen und Neueinstellungen. Für die Filialen in Trentino-Südtirol suchen wir stellvertretende Filialleiter, Filialleiter, Verkaufsassistenten und Logistikmitarbeiter.