Carabinieri ehren gefallenen Kollegen

Meran – Heute fand auf dem Friedhof von Meran eine Zeremonie zum Gedenken an den 24. Todestag des Feldwebels Candeloro Zamperini statt. Der Carabinieri starb am 12. Juni 1997 in Meran durch die Hand von Florian Egger, dem sogenannten “Rambo von Lauregno”. An diesem, seinem dienstfreien Tag hatte Candeloro Zamperini seinen Mörder zu Fuß durch Meran gejagt, nachdem dieser die Sparkassenfiliale in der Via Palade ausgeraubt hatte. Egger eröffnet in der Folge das Schussfeuer, worauf Zamperini mehrere Male getroffen wurde und noch an der Tatstelle verstarb. Der Täter wurde einige Wochen später von den Carabinieri verhaftet.

Für seine heldenhafte Tat wurde der Offizier am 3. Juni des folgenden Jahres mit der Goldenen Tapferkeitsmedaille ausgezeichnet, mit folgender Begründung: “Frei vom Dienst und in Zivilkleidung, wohnte er einem bewaffneten Raubüberfall durch einen Ganoven bei. Mit bewundernswertem Mut und bewusster Missachtung der Gefahr, obwohl unbewaffnet, zögerte er nicht, den Täter zu verfolgen. Als er den Räuber erreichte, trat er ihm mit kalter Entschlossenheit gegenüber und lieferte sich einen heftigen Kampf, bis er leblos am Boden zusammenbrach. Ein leuchtendes Beispiel militärischer Wahltugenden und hohen Pflichtbewusstseins, das bis zur äußersten Aufopferung ging”.

Bei der heutigen Zeremonie waren seine Witwe, Frau Maria Teresa Nobile, der Kommandant der Carabinieri-Legion Trentino-Südtirol, Brigadegeneral Marco Lorenzoni, der Provinzkommandant der Carabinieri von Bozen, Oberst Cristiano Carenza, sowie lokale Vertreter der Ordnungskräfte und des nationalen Carabinieri-Verbandes anwesend.

