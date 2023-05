Carabinieri für die Kultur der Legalität in Südtirol

Überetsch/Unterland – Seit Anfang des Jahres haben die Carabinieri von Egna am vom Generalhauptquartier der Carabinieri geförderte Projekt „Kultur der Legalität“ gearbeitet und dafür in hohem Maße Zeit, Personal und andere Mittel investiert.

Im Rahmen des Projektes wurden hunderte von Schüler*innen im Raum Überetsch/Unterland in zahlreichen Veranstaltungen mit der Kultur der Legalität vertraut gemacht. Es wurden verschiedene Themen der politischen Bildung angesprochen, darunter Mobbing, Cyber-Mobbing, die bewusste Nutzung sozialer Netzwerke, die Folgen des Drogenkonsums und Strafrecht für Minderjährige.Es wurden auch zahlreiche Treffen für Kindergarten- und Vorschulkinder abgehalten, um ihnen auf spielerische Weise die grundlegendenAufgaben der Carabinieri näher zu bringen.

Anschließend wurden verschiedene Maßnahmen zur Bekämpfung des Drogenhandels unter jungen Menschen durchgeführt. In Zusammenarbeit mit den Schulleiter*innen wurden in den Schulen Kontrollen mit den Drogenbekämpfungseinheiten der Carabinieri-Hundeeinheit in Leifers durchgeführt. Weitere Kontrollen wurden an Bord von Privat- und Linienbussen durchgeführt, ebenfalls mit Personal in Zivil. Ziel war es, einen eventuellen Drogenhandel aufzudecken und mögliche Mobbinghandlungen unter Schüler*innen zu unterbinden. Zudem galt es einen eventuellen illegalen Verkauf von elektronischen Zigaretten unter Jugendlichen zu bekämpfen – derartiger Verkauf an Minderjährige unter 18 Jahren ist verboten.

Im Zuge der Kontrollen wurden bisher keine besonderen Situationen festgestellt, die ein sofortiges Eingreifen der Carabinieri erforderlich gemacht hätten. Weiterhin werden den im Laufe des Sommers in den Jugendzentren Kontrollen durchgeführt – insbesondere in den Schwimmbädern und öffentlichen Parks, wo sich die Jugendlichen gewöhnlich aufhalten.