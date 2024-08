Carabinieri gehen Wohnungseinbrüchen auf den Grund

Von: mk

Meran – Ende Mai sollen sie mehrere Wohnungseinbrüche in den Gemeinden Kuens, St. Leonhard in Passeier und Pfitsch begangen haben. Nun vermelden die Carabinieri von Meran, dass sich zwei Männer in U-Haft befinden.

Dank intensiver Ermittlungen ist es ihnen gelungen, eine Diebesbande zu zerschlagen, die mehrere Wohnungseinbrüche in Südtirol und anderen italienischen Städten verübt hatte, und die Täter vor Gericht zu bringen.

Den Carabinieri der Station in Dorf Tirol ist in Zusammenarbeit mit jenen der Stationen St. Leonhard in Passeier, Pfitsch und Fiumicino Airport in Rom am Ende gelungen, unwiderlegbare Beweise gegen die Verdächtigen zu erlangen. Bei der Staatsanwaltschaft in Bozen wurden zwei südamerikanische Männer im Alter von 30 und 34 Jahren angezeigt, die drei Einbrüche begangen haben.

Die Ermittlungen der Tiroler Carabinieri zufolge pflegten die mutmaßlichen Diebe die Gewohnheit, sich regelmäßig am Flughafen Fiumicino in Rom Autos zu mieten, mit denen sie sich dann überall in Italien fortbewegten, um Wohnungseinbrüche zu begehen.

Die Carabinieri konnten die Täter identifizieren und in flagranti festnehmen, als sie in der Woche zuvor ein gemietetes Fahrzeug zum Flughafen Fiumicino zurückbrachten.

Bei der Durchsuchung des Wagens und der Täter wurde diverses Diebesgut gefunden und beschlagnahmt: 5.000 Euro Bargeld, verschiedene Wertgegenstände aus Gold und ein Tablet, das am Tag vor der Verhaftung aus einem Haus in Fabriano in der Provinz Ancona gestohlen worden war. Die zwei Männer wurden festgenommen und in das Gefängnis von Civitavecchia bei Rom überstellt.

Der Kommandant der Carabinieri-Kompanie von Meran, Simone Pellecchia, ist mit den jüngsten Ergebnissen äußerst zufrieden: „Die Aktivitäten der Carabinieri im Burggrafenamt werden unvermindert fortgesetzt, um den Bürgern durch Vorbeugung und Bekämpfung von Verbrechen jene Sicherheit zu garantieren, die dem Standard dieses Landes entspricht.“