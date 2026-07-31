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Mit realitätsnahen Übungsszenarien

Carabinieri im Gebirge: Intensive Schulung in Gröden absolviert

Freitag, 31. Juli 2026 | 12:05 Uhr
Attività Elicottero (2)
Carabinieri
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Von: Matthias Knapp

Wolkenstein – Im alpinen Ausbildungszentrum der Carabinieri in Wolkenstein in Gröden ging der vertiefende Ergänzungs- und Befähigungskurs für den Bergrettungs- und Überwachungsdienst im Hochgebirge erfolgreich zu Ende. An der intensiven Schulung, die vom 25. Juni bis zum 24. Juli 2026 stattfand, nahmen zwölf Carabinieri aus verschiedenen Spezialeinheiten der Streitkräfte teil.

Ziel des Kurses war es, die alpinistischen Fähigkeiten der Einsatzkräfte gezielt weiterzuentwickeln und ihnen die erforderlichen Kompetenzen für komplexe Einsätze im alpinen Gelände zu vermitteln.

Unter der Leitung militärischer Bergführer und Ausbilder des Zentrums durchliefen die Teilnehmer ein vielseitiges Programm aus Praxis und Theorie. In praktischen Einheiten absolvierten die Einsatzkräfte anspruchsvolle Bergtouren sowie realitätsnahe Übungsszenarien zur Bergrettung, um technische Seil- und Rettungsmanöver zu perfektionieren. Ergänzt wurden die Praxiseinheiten durch theoretische Fachunterweisungen in den multimedialen Schulungsräumen des Zentrums.

Der Kurs ist von zentraler Bedeutung, um sicherzustellen, dass die für Rettungs- und Überwachungsaufgaben im Gebirge zuständigen Einsatzkräfte stets bestens vorbereitet und auf dem neuesten Stand der Ausbildungstechnik sind.

Ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung war zudem die Zusammenarbeit mit Fachpersonal des Italienischen Roten Kreuzes. In theoretischen und praktischen Modulen erlangten die Teilnehmer zudem Wissen in Zusammenhang mit Defibrillatoren und Wiederbelebung. Damit wurden die Einsatzkräfte ausgebildet, bei medizinischen Notfällen im alpinen Raum rechtlich abgesichert und hocheffektiv Ersthilfe zu leisten.

Bezirk: Salten/Schlern

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