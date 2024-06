Carabinieri kontrollieren am Ritten im Sommer mehr – auch mit Hundestaffeln

Von: mk

Ritten – Stefano Esposito Vangone, Kommandant der Carabinieri-Kompanie Bozen, hat sich am Dienstag am Ritten mit Bürgermeister Paul Lintner getroffen.

Während des Treffens zeigte sich der Bürgermeister zufrieden mit der Arbeit der Carabinieri im Gemeindegebiet und unterstrich die gute Zusammenarbeit, die sich im Laufe der Jahre gefestigt habe. Der erste Bürger erklärte auch, dass zur Unterstützung für Carabinieri und Ortspolizei in Kürze neue Überwachungskameras installiert würden. Davon sollen nicht zuletzt die Ermittlungsarbeit der Ordnungshüter und die Verfolgung von Straftätern profitieren.

Die Carabinieri rechnen damit, dass sich mit Beginn des Sommers deutlich mehr Menschen am Ritten aufhalten werden. Viele Touristen aus ganz Europa werden hierher strömen. Außerdem nutzen auch Besitzer von Zweitwohnungen eher die Sommerzeit, um sich am Ritten zu erholen.

Der Kommandant der Carabinieri-Kompanie kündigte unter anderem mehr Kontrollen von Motorradfahrern und des Straßenverkehrs im Allgemeinen an. Außerdem sollen Ordnungshüter mit Hundestaffeln an der Tal- und Bergstation der Rittner Seilbahn Kontrollen durchführen. Dadurch will man verhindern, dass die Gemeinde oberhalb von Bozen als Schleuse für den illegalen Drogenhandel genutzt wird.

Bei dem Treffen besprach Vangone auch ein Projekt, das in Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Bozen entwickelt wurde: Ein neues Merkheft soll Grundschüler im Schuljahr 2024/25 über sensible Themen wie Mobbing, Cybermobbing, Abhängigkeitserkrankungen oder Gewalt an Frauen aufklären.