Carabinieri nehmen Rettungsdienst auf der Piste wieder auf

Sechs Leichtverletzte am Wochenende

Bozen – Am Wochenende haben die Carabinieri in Südtirol offiziell ihren Wach- und Rettungsdienst in den Skigebieten wieder aufgenommen, wie sie es jede Wintersaison tun.

Aufgrund der zeitlich versetzten Öffnung der Skigebiete ist der Dienst in einigen Gebieten, wie etwa im Schnalstal und in Sulden bereits seit einigen Wochen in Betrieb.

Das schlechte Wetter am Wochenende hat dafür gesorgt, das unter den Skifahrern wohl nur Experten und Enthusiasten auf den Pisten unterwegs waren. Auch für die Carabinieri waren die Bedingungen schwieriger.

Die schlechten Sichtverhältnisse begünstigten Unfälle. Gleichzeitig wird dadurch auch die Aufklärung von Unfällen auf der Piste schwieriger.

Doch die Carabinieri sind darauf vorbereitet: Das Regionalkommando organisierte einerseits den Kurs samt Zulassungsprüfung für Skifahrer der Carabinieri in Sulden mit Ausbildern des alpinen Trainingszentrums in Wolkenstein und andererseits den Erste-Hilfe-Kurs zusammen mit dem Roten Kreuz in Bozen.

Um sich juristisch auf den neuesten Stand zu bringen, haben alle Carabinieri Pisteneinheit an eigenen Seminaren von Richter Dr. Carlo Busato, der am Bozner Landesgericht tätig ist, teilgenommen.

Allein in Gröden mussten die Carabinieri zwischen Samstag und Sonntag bei sieben Unfällen einschreiten. Sechs Personen wurden verletzt, glücklicherweise handelt es sich nicht um schwerwiegende Verletzungen. In einem Fall bat ein Skifahrer aufgrund schlechter Sicht die Carabinieri um Hilfe, weil er sich verfahren hatte.

Neben den Pisteneinheiten beteiligen sich auch die Carabinieri des alpinen Trainingszentrums in Wolkenstein und das siebte Regiment in Leifers an den Rettungsdiensten.

In der vergangenen Saison wurden allein von den Pisteneinheiten der Carabinieri etwas mehr als 42.000 Dienststunden für den Wach- und Rettungsdienst auf den Skipisten in rund fünfeinhalb Monaten absolviert – mit Spitzenwerten von fast 50 eingesetzten Ordnungshütern pro Tag.