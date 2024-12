Carabinieri retten flauschig-weißen “Blitz”

Einsatz in Auer

Von: mk

Auer – Die Carabinieri von Neumarkt sind in Auer während eines abendlichen Streifendienstes in eine ungewöhnliche Situation geraten.

Als sie gegen 22.00 Uhr die Straßen des Ortskerns entlangfuhren, bemerkten die Ordnungshüter am Straßenrand ein offensichtlich domestiziertes Kaninchen, das sichtlich verwirrt und in Gefahr war.

Besorgt um das Wohl des kleinen Tieres, stiegen die Carabinieri sofort aus dem Fahrzeug aus und nahmen das Kaninchen in ihre Obhut, bevor es von einem vorbeifahrenden Fahrzeug angefahren werden konnte. Das zarte Wesen, ein Exemplar der Rasse Cashmere Lop, wurde dann von den Ordnungshütern die ganze Nacht über versorgt und gepflegt – in der Hoffnung, seinen rechtmäßigen Besitzer wiederzufinden.

Am gestrigen Sonntag wurden die Carabinieri schließlich fündig: Es gelang ihnen die Besitzerin zu identifizieren, die ihr kleines Tier namens “Blitz” so sehr suchte. Dabei handelte es sich um eine Dame, die in Auer wohnt. Ihre Freude und Erleichterung bei der Nachricht vom Fund des weißen Kaninchens waren deutlich spürbar.

Als ihr die Ordnungshüter das verlorene Kaninchen zurückgaben, brachte die Frau ihre tiefe Dankbarkeit für den schnellen und fürsorglichen Einsatz der Carabinieri zum Ausdruck.