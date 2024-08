Carabinieri schnappen Dealer und Stalker in Bozen

Von: mk

Bozen – Die Carabinieri haben in Bozen am Montagnachmittag einen mutmaßlichen Drogendealer in der Perathoner-Straße beim Hotel Adria aufgegriffen.

Dies geschah im Rahmen ausgedehnter Kontrollen, die sich auch auf die Südtiroler Straße, den Bahnhofspark sowie auf den Verdi- und den Pfarrplatz erstreckten.

Die Carabinieri beobachteten, wie der Nordafrikaner drei Landsmännern Drogen aushändigte. Während diese beim Anblick der Ordnungskräfte die Flucht ergriffen, konnte der mutmaßliche Dealer selbst gefasst werden. Bei seiner Identifizierung stellte sich heraus, dass der Mann bereits mehrfach vorbestraft ist.

Die Carabinieri durchsuchten ihn und konnten drei Haschischklumpen zu je einem Gewicht von 7,70 Gramm sowie 6,55 und 6,80 Gramm sicherstellen. Außerdem hatte er in seiner Kleidung kleinere Mengen an Marihuana und Kokain versteckt. Beschlagnahmt wurden außerdem 70 Euro in bar.

Der Man muss sich nun wegen Drogenhandels vor Gericht verantworten. Der zuständige Staatsanwalt hat die Überstellung ins Bozner Gefängnis angeordnet.

Erst am Dienstag in der vergangenen Woche haben die Carabinieri in Bozen am Abend einen Mann wegen schwerer Bedrohung, Sachbeschädigung und wegen Stalkings festgenommen. Der Mann hatte einer Bekannten nachgestellt.

Die Frau, die in der Rittner Straße lebt, verständigte darauf die Ordnungshüter und erklärte, der Mann lauere ihr vor ihrer Wohnung auf. Die Carabinieri konnten den Mann beruhigen und ihn von der Wohnung entfernen.

Rund eine Stunde später kehrte er allerdings zurück und beschädigte den Pkw der Frau mit mehreren Pflastersteinen. Auch dieser Mann wurde ins Bozner Gefängnis überstellt.