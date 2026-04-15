Aktuelle Seite: Home > Chronik > Carabinieri sensibilisieren Mittelschüler in Mölten
Lektion in Recht und Ordnung

Carabinieri sensibilisieren Mittelschüler in Mölten

Mittwoch, 15. April 2026 | 16:27 Uhr
15.04.2026 CC Merano
Carabinieri
Schriftgröße

Von: mk

Mölten – Im Rahmen einer Sensibilisierungskampagne haben die Carabinieri kürzlich die Mittelschule „Siegfried Teßmann“ in Mölten besucht. Ziel des Treffens war es, die rund 50 Schülerinnen und Schüler über die rechtlichen Konsequenzen von Straftaten und die persönliche Verantwortung im Jugendalter aufzuklären.

Das Treffen haben die Carabinieri der Stationen in Mölten und Jenesien von der Kompanie Bozen gemeinsam mit dem Kommandanten der Station Hafling (Kompanie Meran) organisiert.

Ein zentraler Punkt war die Klärung der Strafmündigkeit und die Frage, ab welchem Alter man vor dem Gesetz für sein Handeln voll verantwortlich ist. Die Schüler erfuhren außerdem, wie Festnahmen und polizeiliche Maßnahmen in der Realität ablaufen.

Erklärt wurden nicht nur Freiheitsentzug und Untersuchungshaft, sondern auch der Ablauf eines Prozesses und das Prinzip „Erziehung vor Strafe“ im Jugendstrafrecht.

Auch polizeiliche Maßnahmen, wie etwa Stadionverbote oder offizielle Ermahnungen wurden thematisiert.

Die Botschaft: „Kein Freifahrtschein“

Der Kern der Botschaft an die Jugendlichen war deutlich: Minderjährigkeit ist kein Freifahrtschein für illegales Verhalten. Die Carabinieri betonten, dass Fehlentscheidungen in jungen Jahren dauerhafte Spuren hinterlassen und das Leben massiv einschränken können. Ziel war es, ein Bewusstsein für die Tragweite des eigenen Handelns zu schaffen.

Die Initiative stieß bei der Schulleitung und den Jugendlichen auf große Resonanz. Aufgrund des Erfolgs sind für die kommenden Wochen bereits weitere Treffen geplant.

Bezirk: Salten/Schlern

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Salten/Schlern

Meistkommentiert
Podini bricht Lanze für Atomkraft: “Wind und Sonne reichen nicht”
Kommentare
99
Podini bricht Lanze für Atomkraft: “Wind und Sonne reichen nicht”
Landesrätin Pamer: Eine Familie pro Gemeinde ist Solidarität, kein Zwang
Kommentare
76
Landesrätin Pamer: Eine Familie pro Gemeinde ist Solidarität, kein Zwang
Eiszeit statt Freundschaft: Trump “schockiert” über Meloni
Kommentare
62
Eiszeit statt Freundschaft: Trump “schockiert” über Meloni
Immer mehr Südtiroler im Ausland
Kommentare
53
Immer mehr Südtiroler im Ausland
Trump attackiert Papst Leo
Kommentare
51
Trump attackiert Papst Leo
Anzeigen
Zehn Jahre, zwei Freunde und ein gemeinsamer Traum
Zehn Jahre, zwei Freunde und ein gemeinsamer Traum
Weingut Pföstl
Kroatien neu entdecken
Kroatien neu entdecken
20% Südtiroler Vorteilsangebot im Falkensteiner Family Hotel Diadora
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 