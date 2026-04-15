Carabinieri sensibilisieren Mittelschüler in Mölten

Von: mk

Mölten – Im Rahmen einer Sensibilisierungskampagne haben die Carabinieri kürzlich die Mittelschule „Siegfried Teßmann“ in Mölten besucht. Ziel des Treffens war es, die rund 50 Schülerinnen und Schüler über die rechtlichen Konsequenzen von Straftaten und die persönliche Verantwortung im Jugendalter aufzuklären.

Das Treffen haben die Carabinieri der Stationen in Mölten und Jenesien von der Kompanie Bozen gemeinsam mit dem Kommandanten der Station Hafling (Kompanie Meran) organisiert.

Ein zentraler Punkt war die Klärung der Strafmündigkeit und die Frage, ab welchem Alter man vor dem Gesetz für sein Handeln voll verantwortlich ist. Die Schüler erfuhren außerdem, wie Festnahmen und polizeiliche Maßnahmen in der Realität ablaufen.

Erklärt wurden nicht nur Freiheitsentzug und Untersuchungshaft, sondern auch der Ablauf eines Prozesses und das Prinzip „Erziehung vor Strafe“ im Jugendstrafrecht.

Auch polizeiliche Maßnahmen, wie etwa Stadionverbote oder offizielle Ermahnungen wurden thematisiert.

Die Botschaft: „Kein Freifahrtschein“

Der Kern der Botschaft an die Jugendlichen war deutlich: Minderjährigkeit ist kein Freifahrtschein für illegales Verhalten. Die Carabinieri betonten, dass Fehlentscheidungen in jungen Jahren dauerhafte Spuren hinterlassen und das Leben massiv einschränken können. Ziel war es, ein Bewusstsein für die Tragweite des eigenen Handelns zu schaffen.

Die Initiative stieß bei der Schulleitung und den Jugendlichen auf große Resonanz. Aufgrund des Erfolgs sind für die kommenden Wochen bereits weitere Treffen geplant.