Carabinieri sensibilisieren Schüler in St. Ulrich

Von: mk

St. Ulrich – Die Carabinieri gehen auch in Südtirol vermehrt auf junge Menschen zu und verfolgen damit gleich mehrere Ziele. Im Rahmen eines Infotages zur Berufsorientierung brachten die Carabinieri Schülerinnen und Schülern ihre eigene Tätigkeit näher und stärkten zugleich ein Bewusstsein für Recht und Gesetz.

Der Infotag fand am Vormittag des 10. Juni 2026 in der Aula Magna der Wirtschaftsfachoberschule „Raetia“ in St. Ulrich in Gröden statt. An der Initiative nahmen 40 Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen aktiv teil. Geleitet wurde die Konferenz von Major Marco Lanzi, Kommandant der Carabinieri-Kompanie von St. Ulrich, und Leutnant Piero Silvestrin, Kommandant der örtlichen Station.

Ein Blick hinter die Kulissen

Mit dem Treffen, das unter dem Motto „Die Carabinieri – Struktur und Aufgaben“ stand, sollten den Jugendlichen die Carabinieri als Institution umfassend vorgestellt werden. Dabei wurde die Geschichte von den Anfängen im Jahr 1814 bis zur Erhebung der Carabinieri als eigenständiger Teil der Streitkräfte im Jahr 2000 nachgezeichnet. Den Schülern wurde damit auch Doppelfunktion der Carabinieri erläutert, die historisch begründet ist: Einerseits geht es um die Verteidigung des Staates und andererseits um Schutz der öffentlichen Ordnung und Sicherheit.

Mit großem Interesse verfolgten die Jugendlichen die Ausführungen über die enorme Vielseitigkeit, die eine eingeschlagene Karriere bei den Carabinieri bietet. Die Ordnungshüter erklärten, wie sich Aufgaben auf verschiedene Organisationen verteilen: von der Zentrale über die Ausbildung und die Stationierung in Ortschaften bis hin zu den Spezialeinheiten sowie dem Forst-, Umwelt- und Lebensmittelschutz.

Die Schüler erfuhren, dass die territoriale Präsenz mit rund 75 Prozent des Personals das operative Herzstück der Carabinieri bildet und flächendeckende Präsenz im ganzen Land garantiert. Daneben agiert eine Vielzahl hochspezialisierter Abteilungen, die auch international als Spitzenreiter gelten – etwa in den Bereichen Gesundheitsschutz, Kulturgüterschutz, Spurensicherung und bei Friedensmissionen im Ausland. Zudem wurde der wichtige Einsatz im Forst- und Umweltbereich hervorgehoben, bei dem die Carabinieri an vorderster Front gegen Umweltverschmutzung und für den Schutz der Artenvielfalt kämpfen.

Neben den militärischen und polizeilichen Aufgaben wurde auch daran erinnert, dass die Carabinieri im Katastrophenfall als nationale operative Struktur des Zivilschutzes fungieren und der Bevölkerung Beistand leisten.