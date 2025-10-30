Aktuelle Seite: Home > Chronik > Carabinieri stellen Deckendieb in Branzoll
Einbrecher mit geringem Anspruch

Carabinieri stellen Deckendieb in Branzoll

Donnerstag, 30. Oktober 2025 | 10:40 Uhr
Von: Ivd

Branzoll – Die Carabinieri haben einen 24-jährigen Mann aus Marokko angezeigt, der im Verdacht steht, Anfang Oktober einen Einbruch in eine Wohnung im Ortszentrum von Branzoll begangen zu haben. Der Fall ereignete sich in der Nacht auf den 4. Oktober, als ein 23-jähriger Student den Diebstahl einer Decke und einer Kaffeemaschine aus seiner Wohnung meldete.

Obwohl der materielle Schaden gering war, nahm die Polizei den Fall ernst und leitete umgehend Ermittlungen ein. Durch Zeugenaussagen, Bewegungsanalysen und Informationsabgleiche gelang es den Beamten, den mutmaßlichen Täter zu identifizieren. Der Mann, der keinen festen Wohnsitz hat, war den Behörden bereits wegen ähnlicher Delikte bekannt.

Er wurde nun wegen Wohnungseinbruchs nach Artikel 624-bis des italienischen Strafgesetzbuches bei der Staatsanwaltschaft Bozen angezeigt. Die Ermittler prüfen derzeit, ob der Beschuldigte mit weiteren Diebstählen in der Umgebung in Verbindung steht.

Die Carabinieri von Branzoll betonten, dass auch Fälle von Kleinkriminalität ernst genommen werden, da sie das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung direkt beeinflussen. Der Verdächtige gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
