Carabinieri stürmen Drogenhöhle in Bozen

Von: luk

Bozen – Die Carabinieri konnten in Bozen einen weiteren bedeutenden Erfolg im Kampf gegen den Drogenhandel erzielt. In der Nacht des 10. Juli nahmen die die Fahnder einen bereits polizeibekannten Mann, der bei einer Hausdurchsuchung im Besitz einer erheblichen Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden wurde, fest.

Bei der Durchsuchung seiner Wohnung stellten die Carabinieri 100 Gramm Haschisch sowie eine Präzisionswaage sicher:

Das beschlagnahmte Material wurde zur Analyse an das zuständige Labor geschickt und anschließend beim Beweismittellager hinterlegt. Der Verdächtige, der sich bereits auf Bewährung unter der Aufsicht der sozialen Dienste befand, wurde wegen Besitzes von Betäubungsmitteln zum Zwecke des Verkaufs verhaftet und unter Hausarrest gestellt.

Die Situation des Festgenommenen verschärfte sich am Nachmittag des 10. Juli 2024, als die Carabinieri einen zweiten Haftbefehl vollstreckten. Nach der vorläufigen Aussetzung der Bewährung, die vom Überwachungsgericht Bozen verhängt wurde, und der Verhaftung wegen Drogenbesitzes, wurde der Mann aus seiner Wohnung in das Gefängnis von Bozen überführt.