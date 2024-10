Carabinieri verhindern Tragödie in Sarnthein

Von: mk

Sarnthein – Ein Fest im Sarnthein hätte in einer Tragödie enden können, wären nicht die Carabinieri rechtzeitig eingeschritten. Ein offensichtlich betrunkener Mann hatte am Samstagabend eine etwa zwei Meter lange Absperrung im Parkhaus der Talstation manipuliert und damit einen Fluchtweg blockiert.

Diese verantwortungslose Handlung gefährdete die Sicherheit von Hunderten von Menschen, die im Notfall in einer Falle gesessen. Das Risiko bestand, dass im Ernstfall Panik ausbricht und es zu einem Gedränge kommt – mit potenziell katastrophalen Folgen.

Die Carabinieri von Bozen erinnern an die tragischen Ereignisse in Turin, die sich vor einigen Jahren abgespielt haben. Glücklicherweise entdeckten die Ordnungshüter der örtlichen Station das Problem umgehend, stellten den Zugang zum Notausgang wieder her und versuchten, die Anwesenden zu beruhigen.

Der Mann, der inzwischen völlig ausgerastet war, griff jedoch die Beamten an und leistete ohne ersichtlichen Grund Widerstand. Mit einiger Mühe konnte er überwältigt und festgenommen werden. Bei seiner Durchsuchung entdeckten die Ordnungshüter ein Schneidegerät, was ihm eine zusätzliche Anzeige wegen Mitführens von Waffen einbrachte.

Am heutigen Dienstagmorgen bestätigte der Richter im Eilverfahren die Haft und unterstrich die Schwere der Tat. Dank der Effizienz und Schnelligkeit der Carabinieri konnten Ordnung und Sicherheit unter den Anwesenden wiederhergestellt werden.