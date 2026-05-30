Carabinieri verstärken Nachtkontrollen im Stadtzentrum

Von: AP

Brixen – Bei einer Nachtkontrolle im Brixner Stadtzentrum haben Carabinieri einen jungen Mann mit einem regelrechten Sortiment verkaufsfertiger Drogen erwischt. Es war eine Routinekontrolle in den Nachtstunden, die die Carabinieri der Kompanie Brixen auf einen 20-jährigen Wohnsitzlosen aufmerksam machte. Das auffällige Verhalten des jungen Mannes – der den Behörden bereits bekannt war – veranlasste die Beamten zu einer Personendurchsuchung. Was sie dabei fanden, war mehr als ein einfacher Eigenkonsum: 21 Nylonbeutel mit rund 20 Gramm Kokain und 9 weitere Beutel mit rund 23 Gramm Haschisch – alles sorgfältig abgepackt und verkaufsfertig.

Sämtliche Beweismittel wurden beschlagnahmt und zur qualitativen und quantitativen Analyse an das Drogenlabor der Carabinieri in Leifers weitergeleitet. Der 20-Jährige wurde wegen Besitzes von Betäubungsmitteln zum Zweck des Handels bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Der Kommandant der Carabinieri-Kompanie Brixen betonte die Bedeutung des Einsatzes: „Dreißig verkaufsfertige Päckchen aus dem Verkehr zu ziehen bedeutet, das Nachtleben von Dutzenden potenziell gefährlicher Dosen zu befreien und die Gesundheit vieler junger Menschen zu schützen.”

Die Kontrollen in den Nachtstunden innerhalb des Stadtzentrums werden laut Carabinieri weiter fortgesetzt.