Carabinieri warnen vor alarmierendem Phänomen

Von: mk

Schlanders – Die Carabinieri von Schlanders haben bei zwei getrennten Verkehrskontrollen im Vinschgau innerhalb kurzer Zeit zwei Personen ertappt, bei deren Führerschein etwas nicht stimmte. Die Ordnungshüter warnen vor einem besorgniserregenden Phänomen, das im Zunehmen begriffen ist.

Der erste Fall ereignete sich bereits Ende Jänner in Schluderns. Eine ukrainische Autofahrerin, die mit ihrem Pkw einen Unfall verursacht hatte und die örtlichen Carabinieri um Hilfe rief, legte den Ordnungshütern bei der Unfallaufnahme einen polnischen Führerschein vor. Glücklicherweise war kein weiteres Fahrzeug in den Unfall verwickelt. Die Carabinieri hegten aufgrund der ungewöhnlichen Aufmachung und Beschaffenheit des Dokuments Zweifel an dessen Echtheit und beschlagnahmten es zur weiteren Überprüfung.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich Ende März. Bei einer regulären Verkehrskontrolle hielten die Carabinieri von Schlanders einen polnischer Staatsbürger am Steuer seines Wagens an. Auch hier weckte der vorgelegte Führerschein den Verdacht der Carabinieri. Das Dokument, das ebenfalls vermeintlich in Polen ausgestellt worden war, wurde sichergestellt.

Die anschließenden detaillierten Untersuchungen in Zusammenarbeit mit der Zentraldirektion der Kriminalpolizei bestätigten die anfänglichen Vermutungen in beiden Fällen: Die vorgelegten Führerscheine waren Fälschungen. Die Carabinieri warnen vor einer besorgniserregenden Zunahme gefälschter Führerscheine aus Polen, die mittlerweile vermehrt im Umlauf zu sein scheinen.

Fahrer, die ertappt werden, müssen mit unangenehmen Konsequenzen rechnen. Die Ukrainerin und der Mann aus Polen wurden auf freiem Fuß wegen des Gebrauchs gefälschter Dokumente angezeigt. Da sie keine gültige Fahrerlaubnis besaßen, müssen sie sich zudem wegen Fahrens ohne Führerschein vor Gericht verantworten.