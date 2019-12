Carabinieri ziehen Festtagsbilanz

Bozen – Die Carabinieri vom Landeskommando Bozen haben zwischen Weihnachten und dem Stephanstag an den Orten der größten Menschenansammlungen strenge Kontrollen durchgeführt, “um illegales Verhalten zu verhindern und zu unterdrücken”, wie der Pressedienst in einer Aussendung berichtet.

Auf dem Bozner Waltherplatz wurde während eines Wachdienstes auf dem Christkindlmarkt ein 30-jähriger, nicht in der Provinz ansässiger Albaner routinemäßig von den Carabinieri überprüft. Dabei wurde entdeckt, dass ein vor etwa einem Monat vom Gericht von Ravenna erlassener Haftbefehl gegen ihn vorliegt. Aufgrund einer Verurteilung wegen Eigentumsdelikten muss er ein Jahr und acht Monate im Gefängnis absitzen und wurde in das Bozner Gefängnis gebracht.

Ebenfalls in Bozen wurde in der Weihnachtsnacht in einer Bingohalle ein 32-jähriger Obdachloser aus Tunesien wegen Widerstand gegenüber eines Beamten angezeigt. Der Mann bedrohte zunächst die Stammkunden des Clubs, welche die Notrufnummer 112 alarmierten. Bei Ankunft der Carabinieri ging er auf die Beamten los, konnte aber schnell überwältigt und in die Quästur gebracht werden.

Auch in Brixen wurde ein junger, alkoholisierter Einheimischer wegen Beleidigung und Belästigung eines Beamten sowie wegen Trunkenheit bestraft. Mitten in der Nacht begann er auf der Straße zu schreien und weckte die Anwohner auf. Diese alarmierten die Carabinieri, die am Tatort eintrafen und von dem betrunkenen Schikanierer beleidigt wurden.

Außerdem wurden etwa zwanzig Gramm Drogen, darunter Marihuana, Haschisch und Kokain, beschlagnahmt und elf Personen zwischen Bozen, Salorno, Brixen und Deutschnofen wegen Drogenbesitzes und -konsums angezeigt.

In der letztgenannten Gemeinde griffen die Carabinieri zudem auf den Skipisten ein, wo ein Fest mit lauter Tanzmusik stattfand. Die Militärpolizei sanktionierte neun Personen wegen schwerer Trunkenheit in der Öffentlichkeit. Gegen die Führung des Clubs, die viel mehr Menschen in die Strukrur ließ, als die Kapazität aushielt, wird nun ermittelt.