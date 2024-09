Carabinieri ziehen zwei Unruhestifter aus dem Verkehr

Verhaftungen in Bozen

Von: mk

Bozen/Terlan – In den vergangenen Tagen haben die Carabinieri von Bozen zwei Personen verhaftet. Während der eines Streifendienstes im Stadtgebiet stießen die Ordnungshüter auf zwei Individuen, die aktiven Widerstand leisteten. In beiden Fällen wurden die Einsatzkräfte angriffen.

Beim ersten Einsatz wurde eine Streife der Bozner Carabinieri zu einem bekannten Lokal in der Claudia-Augusta-Straße gerufen, nachdem dort eine Frau ausgerastet sein soll. Die Carabinieri bemühten sich, die Lage zu beruhigen und die Betroffene zu identifizieren. Doch die Frau leistete erheblichen Widerstand und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen.

Im zweiten Vorfall griff eine Streife in Terlan ein, nachdem in einem Bus auf der Strecke zwischen Terlan und Bozen eine aggressive Person gemeldet worden war, die im Verdacht stand, an Bord des öffentlichen Verkehrsmittels illegale Substanzen zu konsumieren.

Am Einsatzort angekommen, forderten die Carabinieri den Mann auf, das Fahrzeug zu verlassen. Doch dieser reagierte gewaltsam und griff die Einsatzkräfte an. Nachdem er von den Ordnungshütern überwältigt worden war, stellte sich bei der Durchsuchung heraus, dass der Mann eine geringe Menge an Drogen bei sich hatte. Dank des raschen Eingreifens der Carabinieri konnte der Bus umgehend seinen regulären Dienst wieder aufnehmen.

Beide Personen wurden in den Sicherheitszellen des Landeskommandos in Bozen festgehalten und warten nun auf die Bestätigung der Haft seitens des zuständigen Richters.

Der Kommandant der Carabinieri von Bozen, Oberstleutnant Stefano Esposito Vangone, zeigt sich zufrieden mit dem Einsatz seiner Männer: „Diese beiden Vorfälle sind ein erneuter Beweis für das unaufhörliche Engagement der Carabinieri von Bozen, die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten und jegliche Form von Kriminalität zu bekämpfen. Die Verhaftungen sind das Ergebnis einer gezielten Strategie, die eine sorgfältige Überwachung von öffentlichen Einrichtungen und Verkehrsmitteln umfasst, mit dem Ziel, den Bürgern einen ungestörten Zugang zu den Dienstleistungen der Stadt zu ermöglichen.“