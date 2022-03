Cevedale: Person stürzt in Gletscherspalte

Martell/Sulden – Am Sonntagnachmittag kam es am Cevedale zu einem schweren Bergunfall. Ersten Informationen zufolge stürzte gegen 16.00 Uhr eine Person in der Nähe der “Kannonen” in rund 3.300 Meter Seehöhe in eine Gletscherspalte. Nach der Alarmierung begaben sich die Rettungskräfte und der Rettungshubschrauber Pelikan 1 zum Einsatzort. Die Person, die beim Spaltensturz schwere Verletzungen erlitten hatte, gab mit einer Pfeife ein Lebenszeichen. Der Rettungshubschrauber Pelikan 1 wurde nach seinem Dienstende vom Rettungshubschrauber Pelikan 3 abgelöst. Die Bergung des Verletzten war gegen 19.00 Uhr immer noch im Gange.

Vor Ort im Einsatz stehen der Rettungshubschrauber Pelikan 3, die Bergrettung sowie die Finanzwache, die als Behörde vom Unglück verständigt wurde.