Chauffeur, Angestellte und Hüttengast ohne Green Pass

Bruneck – Die Finanzpolizei von Bruneck hat am Wochenende einen Kleinbus eines Gastbetriebes mit Touristen aufgehalten. Während die Gäste alle über einen gültigen Green Pass verfügten, schaut es beim Chauffeur anders aus.

Der Mann aus dem Kosovo rechtfertigte sich damit, indem er erklärte, er sei „sicher negativ“. Zum letzten Mal hatte er sich allerdings rund eine Woche zuvor einem Corona-Test unterzogen.

Sowohl der Chauffeur als auch sein Arbeitgeber – ein Österreicher – wurden sanktioniert. Dieser hatte es unterlassen, seinen Angestellten zu kontrollieren.

Am Sonntag hat die Meraner Finanzpolizei vier Gäste auf einer Berghütte in Hafling in der Nähe des Skigebiets Meran 2000 kontrolliert. Einer von ihnen hatte keinen Green Pass. Auch in diesem Fall kassierte der Gast – gemeinsam mit dem Betreiber – eine Verwaltungsstrafe.

Am Montag hat die Brunecker Finanzpolizei eine Bar im Ahrntal kontrolliert. In der Bar achtete niemand darauf, ob die Green Pass-Regelung eingehalten wird. Auch in diesem Fall wurden der Inhaber und ein Kunde sanktioniert.

Am Dienstag hat die Finanzpolizei von Schlanders hingegen in Kastelbell den Angestellten einer Großhandelsfirma im Textilbereich kontrolliert, der am Steuer eines Firmenwagens saß. Weil er keinen gültigen Green Pass hatte, wurde er zu einer Geldstrafe von 600 Euro verdonnert.