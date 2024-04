Chemische Reaktion führt zu Feuerwehreinsatz

Gefahrguteinsatz in der Bozner Industriezone

Bozen – Kurz nach 13.00 Uhr wurde der Gefahrgutzug der Berufsfeuerwehr Bozen, der Dekontaminationszug der Freiwilligen Feuerwehr Auer und die Freiwillige Feuerwehr St. Jakob-Grutzen zu einem Gefahrguteinsatz in die Bozner Industriezone gerufen.

In einer Lagerhalle in der Flughafen-Francesco-Baracca-Straße kam es zu einer chemischen Reaktion zwischen einer begrenzten Menge an Säure und einem speziellen Kunststoff. Die Reaktion führte zu einer Rauchentwicklung, wodurch der Einsatz der Feuerwehr notwendig wurde.

Nachdem der Gefahrenbereich abgesperrt worden war, konnten die Einsatzkräfte unter Atemschutz die Säure binden und den chemischen Prozess stoppen.

Verletzt wurde bei diesem Vorfall niemand. Im Einsatz stand auch ein Funkstreifenwagen der Staatspolizei.