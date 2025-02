CNSAS Südtirol hat einen neuen Präsidenten – emotionaler Abschied von Gajer

Von: mk

Bozen – Am vergangenen Freitag hat im Hotel Sheraton in Bozen die Vollversammlung der Südtiroler Berg- und Höhlenrettung C.N.S.A.S. EO stattgefunden, bei welcher der neue Landesvorstand für die Amtsperiode 2025-2028 gewählt wurde.

Nach beeindruckenden 30 Jahren im Vorstand und neun Jahren als Präsident trat Giorgio Gajer in einer emotionalen Ansprache von seinem Amt zurück. In seinem letzten offiziellen Auftritt als Präsident bedankte sich Gajer herzlich bei allen Mitgliedern, Wegbegleitern und Unterstützern, die ihn in seiner langjährigen Tätigkeit begleitet haben.

Die Versammlung würdigte sein herausragendes Engagement für die Berg- und Höhlenrettung C.N.S.A.S. EO. Als Zeichen der Wertschätzung erhielt Giorgio Gajer ein personalisiertes Bild vom Künstler Fabio Vettori, einen goldenen Eispickel mit seinem Namen darauf, sowie ein personalisiertes Schneidebrettchen mit integriertem Taschenmesser.

Nach der Übergabe der Geschenke folgte eine Fotodokumentation seiner bemerkenswerten Laufbahn. Zudem wurden Dankesvideos von Weggefährten der Bergrettung sowie verschiedenen Amtsträgern eingespielt, die Gajer für seinen unermüdlichen Einsatz dankten und seine Führung lobten.

Im Anschluss an die emotionale Verabschiedung von Gajer wurde der neue Präsident gewählt: Alberto Covi, Ortsstellenleiter der Bergrettung Sterzing, übernimmt ab sofort die Führung der Südtiroler Berg- und Höhlenrettung C.N.S.A.S. EO. Mit seiner langjährigen Erfahrung und seinem Engagement für die Bergrettung wird er die Organisation in den kommenden Jahren leiten.

Des Weiteren wurde der neue Vorstand gewählt, der nun aus folgenden Mitgliedern besteht:

Alberto Covi Präsident

Ciro Zanesco Vizepräsident

Josef “Joe” Rainer Vorstand

Harald Frenner Vorstand

Wolfgang Gunsch Vorstand

Aaron Moroder Vorstand

Renato Tessari Vorstand und Delegierter Höhlenrettung

Die Versammlung unterstrich den bedeutenden Wandel und die kontinuierliche Weiterentwicklung der Südtiroler Berg- und Höhlenrettung C.N.S.A.S. EO, die auch in Zukunft auf das Engagement und die Kompetenz ihrer Mitglieder zählen kann.