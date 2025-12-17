Cobra-Beamte erlegten entlaufene Stiere in Oststeiermark

Von: apa

Die Polizei hat die am Dienstagabend in der Oststeiermark entlaufenen beiden Stiere am Mittwochnachmittag erlegt. Die bis zu 700 Kilogramm schweren Rinder waren beim Entladen von einem Schlachthof in Fürstenfeld entkommen, liefen in Richtung Stadtzentrum und von dort über mehrere Gemeindestraßen in Richtung Übersbach. Gegen 14.00 Uhr wurden sie in einem Wald westlich von Fürstenfeld gesehen. Cobra-Beamte erlegten die Tiere mit gezielten Schüssen, teilte die Polizei mit.

Die Tiere hatten sich am Dienstag erfolgreich verborgen, obwohl sogar Polizeidrohnen eingesetzt worden waren. Aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse musste die Suche gegen Mitternacht abgebrochen werden. In der Früh war die Suche wieder angelaufen. Die Polizei hatte gewarnt, dass man sich von den Rindern fernhalten sollte.