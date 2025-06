Combs zahlte für Gewaltvideo

Von: APA/dpa

Im Prozess gegen Sean “Diddy” Combs hat ein früherer Hotel-Mitarbeiter am Dienstag ausgesagt, dass er dem Ex-Rap-Superstar ein Überwachungsvideo mit Gewaltszenen für Geld überlassen habe. Kurz nach dem Vorfall im März 2016 habe sich ein Mitarbeiter von Combs bei ihm gemeldet und gesagt, dass der Rapper das Video haben wolle, so Eddy Garcia vor Gericht in New York. Combs habe 100.000 Dollar dafür bezahlt und er habe eine Geheimhaltungsvereinbarung unterschrieben, sagte Garcia.

Das Video, das im vergangenen Jahr doch noch an die Öffentlichkeit gelangte, zeigt schockierende Gewalt von Combs seiner Ex-Freundin Cassie Ventura gegenüber in einem Flur des Hotels. Ventura hatte in dem Prozess bereits ausgesagt und Combs jahrelangen schweren Missbrauch vorgeworfen.

Der 55 Jahre alte Musiker wird des Sexhandels, organisierter Kriminalität und weiterer Straftaten beschuldigt. Der Rapper bestreitet sämtliche Anschuldigungen und plädierte auf nicht schuldig. Bei einer Verurteilung droht ihm eine lebenslange Haftstrafe. Der Prozess könnte sich noch über mehrere Wochen ziehen.