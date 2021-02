Corona: 15 Neuinfektionen an italienischen Bildungseinrichtungen

Bozen – Die Italienische Bildungsdirektion vermeldet am heutigen Montag 15 neue Coronavirus-Infektionsfälle aus italienischsprachigen Kindergärten und Schulen.

Drei Neuinfektionen gab es an der Grundschule “San Pietro” in Lana. Zwei weitere Fälle wurden vom Realgymnasium “Evangelista Torricelli” in Bozen gemeldet, wo eine Klasse in Quarantäne überstellt wurde. Auch an der Meraner Mittelschule “Luigi Negrelli” gab es zwei Neuinfektionen, ebenso wie an der Mittelschule der Marcelline in Bozen und der Grundschule “Marco Polo” in Neumarkt.

Eine Neuinfektion meldeten schließlich auch die Bozner Grundschule “San Filippo Neri” und die Kindergärten “Biancaneve”, “Vittorino da Feltre” in Bozen und “Sissi” in Meran, wo jeweils über eine Kindergartengruppe eine Quarantäne verhängt wurde.