Corona: Drei Neuinfektionen an italienischen Bildungseinrichtungen

Schulzug in Quarantäne

Bozen – Die Italienische Bildungsdirektion vermeldet heute drei neue Infektionsfälle aus italienischsprachigen Bildungseinrichtungen.

Zwei davon wurden an der Bozner Grundschule “Alessandro Manzoni” nachgewiesen, wo in der Folge über zwei Klassen eine Quarantäne verhängt wurde.

Ein weiterer Infektionsfall ist an der Mittelschule “Ugo Foscolo” in Bozen aufgetreten, wo ein Schulzug in Quarantäne überstellt wurde.

Die Italienische Bildungsdirektion ruft die Familien, Schülerinnen und Schüler auf, sich nur über zuverlässige Kanäle zu informieren.