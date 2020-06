Corona: Eine Person in den letzten 24 Stunden positiv getestet

Innsbruck – Am vergangenen Freitag informierte das Land Tirol verbunden mit einem öffentlichen Aufruf über den Fall eines 25-jährigen ausländischen Staatsbürgers, der in Tirol positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Der 25-Jährige ist am 8. Juni 2020 nach seiner Rückkehr von Pakistan über Katar nach Österreich mit dem Zug von Wien nach Telfs zu seiner Gastfamilie gereist. Die Testergebnisse der Gastfamilie, die umgehend isoliert wurde, sind allesamt negativ.

Im Zuge des Contact-Tracings konnten die Behörden ermitteln, dass eine weitere Person mit dem 25-Jährigen im Flugzeug von Katar nach Wien saß und anschließend mit demselben Zug am 8. Juni von Wien nach Innsbruck fuhr. Der Mann wohnt in Innsbruck. Er wurde von den Behörden als enge Kontaktperson des 25-Jährigen eingestuft und umgehend abgestrichen. Das Testergebnis liegt seit gestern am späten Abend vor und ist positiv. Der Mann, der bei gutem Gesundheitszustand und asymptomatisch ist, begab sich – wie auch der 25-Jährige – am 8. Juni in Tirol umgehend in selbstüberwachte Heimquarantäne in seiner Innsbrucker Wohnung. Dort lebt er alleine und hatte seither nur zu einer Person engen Kontakt, die ihn während der Quarantäne mit Lebensmitteln versorgt hat. Diese Person wurde als enge Kontaktperson ebenfalls isoliert.

Eine weitere Person in den letzten 24 Stunden genesen

Update Corona Tirol, Stand heute, Montag, 22. Juni 2020, 18.30 Uhr

In den letzten 24 Stunden ist in Tirol eine weitere Person wieder genesen. Somit sind aktuell vier Personen in Tirol am Coronavirus erkrankt, 3.444 sind wieder genesen.

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 4

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden neu infizierten Personen: 0

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.444

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 1

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 82.248

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 80.867

Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 1.381

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick (die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 1 (406)

Innsbruck-Land: 1 (375)

Landeck: 1 (981)

Imst: 0 (289)

Lienz: 0 (147)

Kufstein: 0 (489)

Schwaz: 1 (339)

Kitzbühel: 0 (362)

Reutte: 0 (56)

Testungen Österreich:

Zahl der durchgeführten Testungen: 565.800