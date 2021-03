Corona-Impfungen: 10.000-er Marke bei Lehrkräften erreicht

Bozen – Die Impfungen gegen Covid-19 laufen in Südtirol auf Hochtouren. Italienweit befindet sich Südtirol an erster Stelle mit über 68.000 bereits verabreichten Impfdosen. Bisher haben 44.610 Personen die erste Dosis und 23.789 Personen die zweite Dosis erhalten.

Auch die Impfungen des Schul- und Kindergartenpersonals sind äußerst gut angelaufen. In diesen Tagen wird die 10.000-er Marke von geimpften Personen im Schul-, Kindergarten- und Universitätsbereich überschritten, was rund 50 Prozent der Zielgruppe sind. Die Impfungen für diese Zielgruppe mit AstraZeneca laufen auch in der nächsten Woche weiter, gleichzeitig wird mit der Impfung der Ordnungs- und Sicherheitskräfte begonnen.

Auch die Impfungen der über 80-jährigen Personen sind in vollem Gange, zum Teil auch mit Impfzentren vor Ort. Am heutigen Freitag fiel der Startschuss für die Impfaktion in der Turnhalle in Neumarkt, bei der in zwei Tagen über 1.600 Impfungen der über 80-Jährigen geplant sind. Weiters wird den Senioren mit über 80 Jahren der Gemeinden Terlan, Andrian und Nals dieses Wochenende die zweite Dosis des Impfstoffs Moderna verabreicht.

Große Impfzentren gestartet

Am Montag nahm im Kurhaus Meran das große Impfzentrum des Gesundheitsbezirkes Meran seine Tätigkeit auf. Geimpft wird, in zentraler Lage, mit mindestens vier Impfstraßen in drei großen Sälen, derzeit das Schul- und Kindergartenpersonal. Dieses Impfzentrum wird bis Ende Oktober bestehen bleiben. In Bozen ist Mitte März die Eröffnung des großen Impfzentrums in der Messe Bozen geplant. Damit werden zwei neue große Zentren für das rasche Impfen der Südtiroler Bevölkerung vom Sanitätsbetrieb eingerichtet. In Brixen ist bereits das Impfzentrum in der Cusanus Akademie aktiv.

Landesrat Thomas Widmann äußert sich sichtlich zufrieden: „Die Impfungen im Land schreiten voran und die technischen und logistischen Herausforderungen wurden gut gemeistert. Mit der Impfung werden wir es Schritt für Schritt aus der Pandemie schaffen. Aufgrund der begrenzten Impfstoffmengen können jede Woche nur eine begrenzte Anzahl an Menschen geimpft werden. Die jüngsten Lieferzusagen machen uns aber vorsichtig optimistisch, dass wir bei den Impfungen schnell vorankommen und bald auch mit den Impfungen weiterer Priorisierungsgruppen anfangen können.“

Generaldirektor Florian Zerzer unterstreicht die gute Zusammenarbeit mit dem Roten und Weißen Kreuz und den Gesundheitsbezirken: „Die landesweite Kampagne wird vor Ort umgesetzt. Nur dadurch können wir schnell und kapillar auf Situationen vor Ort reagieren. Auch die Einbindung der Ärzte für Allgemeinmedizin ist für mich sehr wichtig und hat auch fallweise schon stattgefunden und sehr gut funktioniert.“

Wer kommt als nächstes dran?

Nächste Woche starten bereits die Impfungen für die Ordnungs- und Sicherheitskräfte mit AstraZeneca. Sobald die nächsten Dosen von Pfizer BioNTech und Moderna eintreffen, wird sofort mit der Impfung von Personen mit Mehrfacherkrankungen und ausgesprochenen Risikofaktoren („ultrafragili“) begonnen, in weiterer Folge die Altersgruppe der 75- bis 79-Jährigen.

Informationen zur Impfkampagne und Vormerkung: www.coronaschutzimpfung.it/de

Nachfolgend werden die wichtigsten Zahlen zu den bereits durchgeführten Impfungen in Südtirol dargestellt.

Stand der Impfungen in Zahlen am Donnerstag, 04.03.2021:

Impfungen insgesamt

Verabreichte Impfdosen: 68.399

Erstdosis: 44.610

Zweitdosis: 23.789

abgeschlossene Impfzyklen: 53,30%

Impfungen nach Gruppen

Personen über 80 Jahre ohne Seniorenwohnheime

Diese Personengruppe umfasst: 29.367 Personen

Erstdosis: 13.949

Zweitdosis: 7.320

Warteliste: 2.459

Bewohner Seniorenwohnheime

geimpfte Heimbewohner: 2.621

Schul-, Kindergarten- und Universitätspersonal

Diese Personengruppe umfasst: 21.346 Personen

Erstdosis: 9.939 (46,60 Prozent)

Impfungen nach Impfstoff

Pfizer BioNTech

Erstdosis: 32.169

Zweitdosis: 23.789

abgeschlossene Impfzyklen: 73,90 Prozent

Moderna

Erstdosis: 1.703

Zweitdosis: 0

abgeschlossene Impfzyklen: 0,0 Prozent

AstraZeneca

Erstdosis: 10.738

Zweitdosis: 0

abgeschlossene Impfzyklen: 0,0 Prozent

Erwartete Lieferungen im März (08.03. – 03.04.2021)

Pfizer BioNTech: 23.400 Dosen

Moderna: 7.700 Dosen

AstraZeneca: 29.760 Dosen

Insgesamt: 60.860 Dosen



Datenquelle: Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 del Governo Italiano | Open Data su consegna e somministrazione dei vaccini anti COVID-19 in Italia