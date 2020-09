Corona-Test bald beim Hausarzt

Bozen – In Erwartung der herbstlichen Grippewelle will sich der Sanitätsbetrieb wappnen. So finden zur Zeit Verhandlungen und Diskussionen mit Ärzten darüber statt, einen Corona-Test beim Hausarzt zu ermöglichen.

Der sogenannte kleine Abstrich würde in einer Viertelstunde das Ergebnis liefern und eine Treffsicherheit von 90% garantieren, so berichten Medien.