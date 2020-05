Corona-Tote im Altersheim: Staatsanwaltschaft ermittelt

In Südtirol starben 117 Menschen im Seniorenheim

Bozen – Die Bozner Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung in Zusammenhang mit Todesfällen in Südtiroler Altersheimen in die Wege geleitet, berichtet Alto Adige online.

In anderen Regionen – und auch in der Nachbarprovinz Trentino – sind ähnliche Ermittlungen veranlasst worden.

Konkret geht es darum, die Ursachen für die zahlreichen Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus in Seniorenwohnheimen herauszufinden – auch in Südtirol.

Bislang sind insgesamt 290 Menschen bei uns im Land aufgrund einer Covid-19-Erkrankung ums Leben gekommen. 117 Todesopfer befanden sich in einem Altersheim.