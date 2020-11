Corona: Vier Neuinfektionen an italienischen Bildungseinrichtungen

Bozen – Die Italienische Bildungsdirektion vermeldet heute vier neue Infektionsfälle aus italienischsprachigen Bildungseinrichtungen.

Zwei davon wurden an der Bozner Grundschule “Alessandro Manzoni” nachgewiesen. Je ein Infektionsfall wird aus dem Kindergarten “Millicolori” in Brixen und aus dem Kindergarten “La Tartaruga” in St. Jakob bei Leifers gemeldet. In St. Jakob wurde zudem über eine Kindergartengruppe eine Quarantäne verhängt.

Gestern hatten die italienischen Schulen zwei neue Infektionsfälle gemeldet, je einen an der Grundschule “Antonio Rosmini” in Brixen und dem Bozner Kindergarten “Bambi”, wo eine Sektion bis zum 20. November in Quarantäne überstellt wurde.