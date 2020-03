Coronakrise: Vorarlberg will Südtirol bei Intensivpatienten helfen

Bozen – Mit Stand von Donnerstag müssen in Südtirol 51 Covid-19-Patienten auf intensivmedizinisch behandelt werden. Es sind zwar noch Betten frei, jedoch ist das Ende der Fahnenstange bereits in Sicht.

Wie das Tagblatt Dolomiten Berichtet hat sich Landeshauptmann Arno Kompatscher für diesen Fall mit seinem Vorarlberger Kollegen Markus Waldner kurzgeschlossen. „Das ,Ländle‘ ist bereit, drei Intensivpatienten aus Südtirol aufzunehmen. Eine wunderbare Nachbarschaftshilfe“, sagt Kompatscher.

