Coronaschutz-Impfung: Seit Freitag 6.750 Erstimpfungen

Bozen – Seit dem letzten Impfreport vom vergangenen Freitag sind insgesamt 60.946 Coronaschutz-Impfungen verabreicht worden. Mit morgigem Samstag wird mit der Impfung von Kindern zwischen fünf und elf Jahren begonnen.

Nicht zuletzt aufgrund der Aktion „Südtirol Impft“ war die vergangene Woche eine starke Impfwoche. Die 46.578 Impfungen, die im Zuge der Aktion geimpft worden sind, sind das Ergebnis eines Datenflusses des Zivilschutzes. Da die Registrierung aller Impfungen noch im Gange ist, kommen zu der heutigen Meldung noch rund 3.000 Impfungen dazu.

Seit der letzten Meldung am Freitag, den 10. Dezember sind 6.750 Erstimpfungen registriert worden, 6.871 Impfungen sind als 2. Dosis verabreicht worden und 47.325 Impfungen waren Auffrisch- oder Boosterimpfungen. Aus diesen Zahlen ist ersichtlich, dass momentan die Auffrischimpfungen den größten Anteil bei den verabreichten Impfungen ausmachen. Gesamt gesehen sind in Südtirol mit Stand gestern, 16. Dezember 883.999 Corona-Schutzimpfungen verimpft worden, 81,8 Prozent der impfbaren Bevölkerung über zwölf Jahren, bzw. 71,7 der Gesamtbevölkerung hat die erste Impfserie abgeschlossen.

Landesrat Thomas Widmann freut sich, dass es gelungen ist, die Zahl der sogenannten Boosterimpfungen in kurzer Zeit deutlich zu erhöhen. “Sämtliche Daten belegen, dass die Auffrischungsimpfung nach fünf Monaten notwendig und zugleich auch hoch wirksam ist. Wir bieten daher nach wie vor verstärkt Booster-Impfungen an. Die größte Herausforderung bleibt es, jene Menschen zu erreichen, die noch immer überhaupt keinen Impfschutz haben. Informieren und sensibilisieren ist weiterhin das Gebot der Stunde.”

„Ich bin sehr froh darüber, dass wir bereits ab diesem Wochenende die Coronaschutz-Impfung für Kinder zwischen fünf und elf Jahren anbieten können“, so Generaldirektor Florian Zerzer: „Kinder erkranken zwar meist leichter, aber auch sie können Langzeitfolgen oder schwere Komplikationen erleiden. Deshalb ist es wichtig, auch die Jüngsten in unserer Gesellschaft zu schützen. Die Coronaschutz-Impfung hat sich für Fünf- bis Elfjährige als gut verträglich und wirkungsvoll erwiesen. Ich möchte aber auch daran erinnern, dass die Fachleute sich einig sind, dass schwangere Frauen ein erhöhtes Risiko für schwere Verläufe haben. Mit einer Coronaschutz-Impfung schützen Sie Ihr ungeborenes Kind und sich selbst. Laut den Gynäkologen ist die Impfung auch stillenden Müttern sehr zu empfehlen. Die in der Muttermilch nachweisbaren Antikörper können einen positiven Effekt auf den Schutz des Kindes haben.“

Seit heute Freitag, den 17. Dezember ist es möglich, Kinder von fünf bis elf Jahren vorzumerken, und zwar unter https://sanibook.sabes.it/ oder telefonisch (Mo-Fr) von 8.00 bis 16.00 Uhr über die Einheitliche Landesvormerkungsstelle: Tel. 0471 100999. Es wird empfohlen, die online-Vormerkung zu nutzen. Kinder erhalten den pädiatrischen Impfstoff von Pfizer in einer für Kinder angepassten Dosis. Vorrang haben Kinder mit chronischen Erkrankungen, für sie stehen in allen Bezirken eigene Termine zur Verfügung. Es ist ratsam, den ausgefüllten Anamnesebogen bereits mitzubringen, für Kinder mit chronischen Erkrankungen empfiehlt es sich, die klinische Dokumentation bereit zu halten. In den Impfzentren impfen 20 Kinderärztinnen und -ärzte, in den Praxen sechs.

Mit Stand heute 16.00 Uhr sind bereits 710 Vormerkungen getätigt worden. Der Südtiroler Sanitätsbetrieb entschuldigt sich für die Schwierigkeiten, die es anfänglich bei Vormerkungen der Kinderimpfungen am Freitagmorgen über das Vormerkportal Sanibook gegeben hat.

Außerdem wird darauf hingewiesen, dass es in jenen Fällen, in denen es nicht möglich ist, die Zweitimpfung zum mitgeteilten Termin in Anspruch zu nehmen, diese Impfung in jedem Impfzentrum ohne Vormerkung vorgenommen werden kann, auch wenn dort an diesem Tag nur mit Vormerkung geimpft wird. Dies ist deshalb wesentlich, da Zweitimpfungen weder über Sanibook noch telefonisch vorgemerkt werden können (der Termin wird normalerweise direkt bei der Erstimpfung mitgeteilt), es jedoch vorkommen kann, dass z.B. aus Krankheitsgründen der Termin nicht wahrgenommen werden kann.

Der aktuelle Impfreport – die wichtigsten Daten in Kürze

Nachfolgend werden die wichtigsten Zahlen (Stand: 16.12.2021) zu den bereits durchgeführten Impfungen in Südtirol dargestellt.

Impfungen insgesamt (im Vergleich zu letzter Woche)

Verabreichte Impfdosen: 883.999 (+60.946)

Erstdosis: 396.690 (+6.750)

Zweitdosis: 348.918 (+6.871)

Drittdosis: 138.391 (+47.325)

vollständig geimpfte Personen: 382.787 (+4.444)

Impfungen nach Gruppen

Personen über 80 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 33.732 Personen

Erstdosis: 29.755

Zweitdosis: 28.509

Drittdosis: 22.168

Personen über 70 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 46.417 Personen

Erstdosis: 41.641

Zweitdosis: 38.770

Drittdosis: 25.137

Personen über 60 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 58.927 Personen

Erstdosis: 51.697

Zweitdosis: 46.891

Drittdosis: 26.974

Personen über 50 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 84.804 Personen

Erstdosis: 72.246

Zweitdosis: 65.124

Drittdosis: 29.899

Personen über 40 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 74.448 Personen

Erstdosis: 62.443

Zweitdosis: 54.920

Drittdosis: 19.035

Personen über 30 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 63.481 Personen

Erstdosis: 52.342

Zweitdosis: 44.754

Drittdosis: 8.896

Personen über 20 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 61.285 Personen

Erstdosis: 51.132

Zweitdosis: 43.599

Drittdosis: 5.705

Personen von 16 bis 19 Jahren

Diese Personengruppe umfasst: 23.242 Personen

Erstdosis: 19.714

Zweitdosis: 15.675

Drittdosis: 559

Personen von zwölf bis 15 Jahren

Diese Personengruppe umfasst: 23.121 Personen

Erstdosis: 15.720

Zweitdosis: 10.676

Drittdosis: 18

Personen, die vor einer Infektion geschützt sind, weil sie bereits geimpft bzw. in den letzten 3 Monaten positiv getestet wurden:

Altersgruppe 80+: 88,0 Prozent; 70+: 90,1 Prozent; 60+: 88,5 Prozent; 50+: 86,6 Prozent; 40+: 85,8 Prozent; 12-39: 83,6 Prozent.

Impfungen nach Impfstoff

Pfizer BioNTech

Erstdosis: 283.481

Zweitdosis: 263.306

Drittdosis: 63.490

Moderna

Erstdosis: 39.740

Zweitdosis: 40.016

Drittdosis: 74.901

Vaxzevria (ex AstraZeneca)

Erstdosis: 60.442

Zweitdosis: 45.596

Johnson & Johnson

Erstdosis: 13.027

Informationen zur Impfkampagne und Vormerkung: www.coronaschutzimpfung.it