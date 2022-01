Coronaschutz-Impfung weiterhin stark begehrt

Bozen – Nach der Veröffentlichung des ersten Impf-Bulletins nach den Feiertagen am vergangenen Mittwoch ist der Zustrom Impfwilliger zu den Impfzentren des Südtiroler Sanitätsbetriebes und den Apotheken erneut stark angestiegen. So wurden in den vergangenen neun Tagen in Südtirol insgesamt 34.122 Impfungen durchgeführt. Davon waren 20.297 Boosterimpfungen, 9.390 Zweitimpfungen und 4.435 Erstdosen.

Trotz der angewachsenen Nachfrage konnten die Impfungen ohne größere Schwierigkeiten abgewickelt werden. Sollte angesichts der Impfpflicht für über 50-jährige die Nachfrage weiter ansteigen, ist der Südtiroler Sanitätsbetrieb auch dafür gerüstet, wie es heißt. Die Impfkapazitäten seien in den vergangenen Tagen entsprechend angepasst und geplant worden.

Gesundheitslandesrat Thomas Widmann: „Für einen guten Impfschutz zu sorgen ist derzeit die einzige Möglichkeit, um uns vor schweren Krankheitsverläufen zu schützen. Dies ist, zusammen mit allen anderen Schutzmaßnahmen wie Abstand, Maske, Handhygiene und eine erhöhte Achtsamkeit wichtig, um diese Omikron-Welle zu bewältigen. Nur so können wir das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben einigermaßen aufrechterhalten.“

Florian Zerzer, Generaldirektor: „Die Omikron-Welle hat uns bereits erreicht und der Südtiroler Sanitätsbetrieb hat seine Impfkapazitäten erneut angepasst und aufgestockt. Alle, die sich für eine Impfung entscheiden – egal ob Booster-, Zweit- oder Erstimpfung, werden auch einen Termin erhalten.“

Nachdem der Zeitraum bis zur Auffrisch-Impfung bereits im Dezember um einen Monat auf vier Monate verkürzt worden war, wurden am Dienstag dieser Woche nun auch die Booster-Termine für die Zwölf- bis Fünfzehnjährigen freigeschaltet. Bis gestern, Donnerstg, 13. Jänner, haben sich dafür bereits 1.434 Angehörige dieser Altersgruppe für die Boosterimpfung angemeldet.

Vormerkung

https://sanibook.sabes.it/ oder telefonisch (Mo-Fr) von 8.00 bis 16.00 Uhr über die Einheitliche Landesvormerkstelle Tel. 0471 100999.

Es wird empfohlen, die Online-Vormerkung zu nutzen, wo Vormerkungen bis zum Vortag getätigt werden können. Wenn ein Termin am Vormittag für den Nachmittag vorgemerkt werden möchte, muss dies telefonisch erfolgen.

Alle Impftermine: www.coronaschutzimpfung.it/de/impftermine/alle-impftermine

Der aktuelle Impfreport – die wichtigsten Daten in Kürze

(Stand: 13.01.2022)

Impfungen insgesamt (im Vergleich zu letzter Woche)

Verabreichte Impfdosen: 969.192 (+34.122)

Erstdosis: 407.480 (+4.435)

Zweitdosis: 369.035 (+9.390)

Drittdosis: 187.677 (+20.297)

vollständig geimpfte Personen: 398.950 (+7.281)

Impfungen nach Gruppen

Personen über 80 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 33.732 Personen

Erstdosis: 29.945

Zweitdosis: 29.134

Drittdosis: 24.169 (+496)

Personen über 70 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 46.417 Personen

Erstdosis: 41.858

Zweitdosis: 39.818

Drittdosis: 30.126 (+1.447)

Personen über 60 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 58.927 Personen

Erstdosis: 52.146

Zweitdosis: 48.592

Drittdosis: 34.301 (+2.351)

Personen über 50 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 84.804 Personen

Erstdosis: 73.168

Zweitdosis: 67.916

Drittdosis: 40.130 (+3.999)

Personen über 40 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 74.448 Personen

Erstdosis: 63.246

Zweitdosis: 57.488

Drittdosis: 27.494 (+3.713)

Personen über 30 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 63.481 Personen

Erstdosis: 53.346

Zweitdosis: 47.553

Drittdosis: 15.669 (+3.392)

Personen über 20 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 61.285 Personen

Erstdosis: 52.091

Zweitdosis: 46.388

Drittdosis: 13.165 (+3.654)

Personen von 16-19 Jahren

Diese Personengruppe umfasst: 23.242 Personen

Erstdosis: 20.354

Zweitdosis: 17.415

Drittdosis: 2.486 (+1.151)

Personen von 5-15 Jahren

Diese Personengruppe umfasst: 39.081 Personen

Erstdosis: 21.326

Zweitdosis: 14.731

Drittdosis: 137 (+94)

Personen, die vor einer Infektion geschützt sind, weil sie bereits geimpft bzw. in den letzten 3 Monaten positiv getestet wurden:

Altersgruppe

80+: 88,8%;

70+: 90,8%;

60+: 89,8%;

50+: 88,1%;

40+: 86,8%;

unter 40: 63,9%.

Impfungen nach Impfstoff

Pfizer BioNTech

Erstdosis: 288.002

Zweitdosis: 273.518

Drittdosis: 73.070

Moderna

Erstdosis: 41.843

Zweitdosis: 48.929

Drittdosis: 114.606

Vaxzevria (ex AstraZeneca)

Erstdosis: 60.454

Zweitdosis: 45.611

Johnson & Johnson

Erstdosis: 13.106



Datenquelle: Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 del Governo Italiano | Open Data su consegna e somministrazione dei vaccini anti COVID-19 in Italia.

Der Prozentwert der Geimpften bezieht sich auf die Gesamtbevölkerung. Die Boosterimpfung wird getrennt angezeigt.