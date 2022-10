Coronaschutzimpfung – jetzt auch mit Grippeschutzimpfung

Bozen – Mit 12.10.2022 hat die Grippeschutzkampagne in Südtirol begonnen. Wer einer Risikogruppe angehört, kann sich in den Impfzentren gleichzeitig die Coronaschutzimpfung und die Grippeschutzimpfung holen. Bereits an den ersten beiden Tagen der Kampagne haben insgesamt 711 Personen diese Möglichkeit genutzt.

Die Nachfrage nach der Coronaschutz-Impfung ist in der vergangenen Woche stark angestiegen, wobei besonders die zweite Booster-Impfung mit dem an die Omikronvarianten B.A4 und B.A.5 angepassten Impfstoff besonders gefragt war.

Insgesamt sind in der vergangenen Woche 2.410 Impfdosen an in Südtirol ansässige Personen verabreicht worden. Davon waren neun Erstdosen, 17 Zweitdosen, 237 Drittdosen und 2.138 Viertdosen.

Insbesondere Risikopatienten wird die Auffrisch-Impfung dringend empfohlen. Seit kurzem steht diese der gesamten Bevölkerung ab 12 Jahren zur Verfügung, sofern die letzte Impfung bzw. Infektion mindestens 120 Tagen zurückliegt.

Eine Vormerkung ist unter https://sanibook.sabes.it/ oder telefonisch (Mo-Fr) von 8.00 bis 16.00 Uhr über die Einheitliche Landesvormerkstelle Tel. 0471 100100 möglich.

Es wird empfohlen, die Online-Vormerkung zu nutzen, wo Vormerkungen bis am Vortag getätigt werden können. Wer einen Termin am Vormittag für den Nachmittag vormerken möchte, sollte dies telefonisch machen.

Alle Impftermine: www.coronaschutzimpfung.it/de/impftermine/alle-impftermine

Der aktuelle Impfreport – die wichtigsten Daten in Kürze

(Stand: 13.10.2022)

Impfungen insgesamt (im Vergleich zu letzter Woche)

Verabreichte Impfdosen an Ansässige und nicht Ansässige: 1.131.426 (+2.445)

Verabreichte Impfdosen an in Provinz Ansässige: 1.093.388 (+2.410)

Erstdosis: 406.209 (+9)

Zweitdosis: 389.040 (+17)

Drittdosis: 275.209 (+237)

Viertdosis: 22.903 (+2.138)

Vollständig geimpfte Personen : 400.555 (+5)

In der Provinz verabreichte Impfdosen an in Provinz Ansässige: 1.077.934 (+2.397)

Erstdosis: 399.349 (+9)

Zweitdosis: 383.017 (+17)

Drittdosis: 272.848 (+235)

Viertdosis: 22.696 (+2.127)

Impfungen an in Provinz Ansässige nach Gruppen

Personen über 80 Jahre

Diese Personengruppe umfasst 33.505 Personen

Erstdosis: 30.457 (+0)

Zweitdosis: 30.315 (+1)

Drittdosis: 27.145 (+19)

Viertdosis: 8.360 (+404)

Personen über 70 Jahre

Diese Personengruppe umfasst 46.154 Personen

Erstdosis: 42.357 (+1)

Zweitdosis: 41.549 (+1)

Drittdosis: 35.103 (+57)

Viertdosis: 7.113 (+587)

Personen über 60 Jahre

Diese Personengruppe umfasst 58.546 Personen

Erstdosis: 52.573 (+0)

Zweitdosis: 51.399 (+1)

Drittdosis: 42.151 (+40)

Viertdosis: 5.276 (+520)

Personen über 50 Jahre

Diese Personengruppe umfasst 85.127 Personen

Erstdosis: 73.030 (+1)

Zweitdosis: 70.945 (+3)

Drittdosis: 54.454 (+32)

Viertdosis: 1.178 (+330)

Personen über 40 Jahre

Diese Personengruppe umfasst 75.144 Personen

Erstdosis: 61.078 (+1)

Zweitdosis: 58.549 (+1)

Drittdosis: 41.648 (+25)

Viertdosis: 556 (+171)

Personen ab 30 Jahren

Diese Personengruppe umfasst 63.576 Personen

Erstdosis: 50.828 (+3)

Zweitdosis: 48.271 (+4)

Drittdosis: 30.407 (+32)

Viertdosis: 249 (+74)

Personen ab 18 Jahren

Diese Personengruppe umfasst 72.764 Personen

Erstdosis: 59.308 (+2)

Zweitdosis: 55.905 (+2)

Drittdosis: 34.334 (+28)

Viertdosis: 138 (+42)

Personen von 12-17 Jahren

Diese Personengruppe umfasst 34.444 Personen

Erstdosis: 28.442 (+0)

Zweitdosis: 25.704 (+2)

Drittdosis: 9.962 (+4)

Viertdosis: 33 (+10)

Personen von 5 – 11 Jahren

Diese Personengruppe umfasst 38.835 Personen

Erstdosise: 8.130 (+1)

Zweitdosis: 6.402 (+2)

Drittdosis: 5 (+0)

Viertdosis: 0 (+0)

In der Provinz ansässige Personen, die geschützt sind, weil sie bereits geimpft wurden

80+: 91,66%

70+: 91,21%

60+: 89,43%

50+: 85,14%

40+: 80,23%

30+: 78,85%

18+: 80,14%

5 – 17: 46,65%

Gesamt (ab 5 Jahren): 78,83%

Impfungen an in Provinz ansässige nach Impfstoff

Pfizer BioNTech

Erstdosis: 283.900

Zweitdosis: 276.194

Drittdosis: 106.559

Viertdosis: 13.830

Moderna

Erstdosis: 41.467

Zweitdosis: 60.239

Drittdosis: 167.925

Viertdosis: 2.798

Vaxzevria (ex AstraZeneca)

Erstdosis: 60.027

Zweitdosis: 45.538

Drittdosis: 5

Viertdosis: 0

Johnson & Johnson

Erstdosis: 12.058

Zweitdosis: 0

Drittdosis: 0

Viertdosis: 0

Pfizer BioNTech pädiatrisch

Erstdosis: 8.114

Zweitdosis: 6.584

Drittdosis: 7

Viertdosis: 0

Novavax

Erstdosis: 395

Zweitdosis: 245

Drittdosis: 3

Viertdosis: 0

Informationen zur Grippeschutzimpfung

Personen über 60 Jahre, die nur die Grippeschutz-Impfung erhalten möchten, müssen sich, bei der Einheitlichen Vormerkstelle für Prävention telefonisch vormerken (Tel. +39 0472 973 850, Montag bis Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr). Schwangere benötigen keine Vormerkung. Kinder im Alter von 6 Monaten bis 6 Jahren erhalten ihre Grippeschutzimpfung bei den zuständigen Hygienediensten – ebenfalls nach Vormerkung bei der Einheitlichen Landesvormerkungsstelle für Prävention – Tel. +39 0472 973 850, Montag bis Freitag von 08.00 bis 16.00 Uhr. Ab 2. November 2022 wird dann die Grippeschutzimpfung für alle Alters- und Personengruppen ohne Einschränkungen möglich sein.