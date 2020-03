Coronavirus: 17 neue positive Testergebnisse im Laufe des Sonntags

Telefon-Hotlines an den Bezirkshauptmannschaften und in der Stadt Innsbruck

Innsbruck - An den Bezirkshauptmannschaften Tirols und in der Stadt Innsbruck wurden – neben den bereits bestehenden Hotlines wie die Gesundheitsberatung 1450, jene der AGES, des Landes Tirol, der Wirtschaftskammer und der Arbeitskammer – eine Corona-Hotline eingerichtet, die ab sofort rund um die Uhr in Betrieb ist. „An diese Hotline können sich vor allem Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter wenden, die Fragen zu den aktuellen Maßnahmen und Entwicklungen haben. In weiterer Folge stehen die Hotlines auch Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung, die konkrete Fragen für eine jeweilige Gemeinde haben und ihre Anliegen nicht bei anderen Hotline noch besser aufgehoben sind“, betont Landesamtsdirektor Herbert Forster.

Folgende Hotlines stehen ab sofort zur Verfügung.

• BH Reutte: Tel. 05672 6996-5706

• BH Landeck: Tel. 05442/6996-80-5501, 5502, 5503

• BH Imst: Tel. 05412 6996-805310

• BH Innsbruck: Tel. 0512 5344-805050

• BH Schwaz: Tel. 05242 6931-5880

• BH Kufstein: Tel. 05372 606-6020

• BH Kitzbühel: Tel. 05356 62131-806363

• BH Lienz: Tel. 0512 50880-6600

• Stadt Innsbruck: Tel. 0512 5360

17 weitere positive Fälle im Laufe des Sonntags

Im Laufe des heutigen Tages wurden bislang 17 neue Coronavirus-Erkrankungen bekannt, davon 13 Personen im Tiroler Oberland – davon jeweils zwei in der Stadt Imst, in St. Anton, in Landeck und drei in Pettneu. Insgesamt sind damit 264 Personen in Tirol positiv getestet, zwei Personen sind bereits vollständig genesen.