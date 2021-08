Coronavirus: 80 Neuinfektionen – 17 Patienten im Spital

Bozen – In den letzten 24 Stunden wurden 836 PCR-Tests untersucht und dabei 57 Neuinfektionen festgestellt. Zusätzlich gab es 23 positive Antigentests, so teilt der Sanitätsbetrieb am heutigen Samstag mit.

Bisher (21. August) wurden insgesamt 623.436 Abstriche untersucht, die von 232.633 Personen stammen.

Die Zahlen im Überblick:

PCR-Abstriche:

Untersuchte Abstriche gestern (20. August): 836

Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 57

Gesamtzahl der mittels PCR-Test positiv getesteten Personen: 49.465

Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 623.436*

Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 232.633 (+246)

Antigentests:

Gesamtzahl der durchgeführten Antigentests: 1.729.197

Gesamtzahl der positiven Antigentests: 26.845

Durchgeführte Antigentests gestern: 8.309

Mittels Antigentest neu positiv getestete Personen: 23

Nasenflügeltests, Stand 20.08.2021: 824.534 Tests gesamt, 981 positive Ergebnisse, davon 432 bestätigt, 352 PCR-negativ, 197 ausständig/nicht innerhalb von 3 Tagen gegengetestet.

Weitere Daten:

Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen: 17

In Gossensaß und Sarns untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen: 4

Anzahl der auf Intensivstationen aufgenommenen Covid-Patienten/Patientinnen: 1

Gesamtzahl der mit Covid-19 Verstorbenen: 1.184 (+0)

Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 1.478

Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 138. 391

Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 139.869

Geheilte Personen insgesamt: 74.482 (+53)

*Hinweis: Die Anzahl der gestern (20.08.) kommunizierten Abstriche wurde aufgrund einer Neuberechnung durch die IT-Abteilung von 622.601 auf 622.600 korrigiert.

Datenquelle: Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 del Governo Italiano | Open Data su consegna e somministrazione dei vaccini anti COVID-19 in Italia