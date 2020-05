Coronavirus: Aktuell keine am Coronavirus erkrankten Personen im Bezirk Kitzbühel

Innsbruck – Seit gestern Abend liegt in Tirol kein weiteres positives Testergebnis vor – zwei Personen sind indes vom Coronavirus genesen. Außerdem sind mit Stand heute, Freitagabend, im Bezirk Kitzbühel zum derzeitigen Zeitpunkt erstmals seit Beginn der Coronakrise keine Personen mehr mit dem Coronavirus infiziert. Somit sind aktuell insgesamt in Tirol 3.398 Personen genesen.

Im Laufe des heutigen Tages ist eine Person verstorben, für die ein positives Testergebnis vorlag: Die 92-jährige Frau aus dem Bezirk Kufstein hatte Vorerkrankungen.

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 34

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden neu infizierten Personen: 0

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.398

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 2

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 68.766

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 65.962

Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 2.804

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick (die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 4 (402)

Innsbruck-Land: 4 (368)

Landeck: 4 (973)

Imst: 1 (288)

Lienz: 3 (143)

Kufstein: 9 (477)

Schwaz: 8 (332)

Kitzbühel: 0 (360)

Reutte: 1 (55)

Testungen Österreich:

Zahl der durchgeführten Testungen: 390.488