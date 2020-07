Coronavirus: Eine positive Testung in den letzten 24 Stunden

Aktuell sind somit 26 Personen in Tirol am Coronavirus erkrankt

Innsbruck – Insgesamt wurde in Tirol in den letzten 24 Stunden eine positive Corona-Testung verzeichnet, die im Bezirk Schwaz registriert wurde. Wie heute, Sonntag, in einem öffentlichen Aufruf bereits mitgeteilt, war diese Frau im erkrankten Zustand am Sonntag, 28. Juni 2020, von 17.46 Uhr bis etwa 22 Uhr mit dem ÖBB-Railjet von Linz nach Jenbach unterwegs. Aktuell sind somit 26 Personen in Tirol am Coronavirus erkrankt.

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 26

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.447

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden erkrankten Personen: 1

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 0

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 88.178

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 87.564

Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 614

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick (die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben).

Innsbruck: 11 (408)

Lienz: 1 (147)

Innsbruck-Land: 0 (376)

Landeck: 6 (981)

Schwaz: 4 (339)

Imst: 1 (289)

Kitzbühel: 0 (362)

Kufstein: 3 (489)

Reutte: 0 (56)

Testungen Österreich

Zahl der durchgeführten Testungen: 647.804