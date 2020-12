Coronavirus in Südtirol: 115 Neuinfektionen – fünf Todesfälle

Bozen – In Südtirol sind in den vergangenen 24 Stunden 115 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit erhöhte sich die Zahl der jemals positiv Getesteten auf 25.476, teilte der Südtiroler Sanitätsbetrieb am Montag mit. 13.976 Personen galten bereits wieder als genesen, um 114 mehr als am Vortag. Damit waren in der autonomen Provinz aktuell 10.917 Personen infiziert.

Indes verstarben weitere fünf Personen mit oder an dem Coronavirus. Die Anzahl der Todesfälle erhöhte sich damit auf 583. 40 Personen wurden zudem mittels Antigentest positiv getestet. Auf den Normalstationen der Südtiroler Krankenhäuser wurden 254 Covid-Patienten versorgt. 33 Patienten benötigten intensivmedizinische Behandlung. 151 Personen waren in Privatkliniken untergebracht und 71 in den Einrichtungen in Gossensaß und Sarns. In Südtirol wurden bisher 324.152 Tests durchgeführt.

Die Zahlen im Überblick:

PCR-Abstriche:

Untersuchte Abstriche gestern (06. Dezember): 719

Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 115

Gesamtzahl der mittels PCR-Test positiv getesteten Personen: 25.476

Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 324.152

Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 152.396 (+287)

Antigentests:

Durchgeführte Antigentests gestern: 600

Mittels Antigentest neu positiv getestete Personen: 40

Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen: 254

In Privatkliniken untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen (Stand: 05.12.): 151

In Gossensaß und Sarns untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen: 71 (51 in Gossensaß, 20 in Sarns)

Covid-19-Patientinnen und -Patienten in Intensivbetreuung: 33

Gesamtzahl der mit Covid-19 Verstorbenen: 583 (+5)

Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 5.412

Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 55.851

Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 61.263

Geheilte Personen: 13.976 (+114); zusätzlich 1.417 (+0) Personen, die ein unklares Testergebnis hatten und in der Folge negativ getestet wurden. Insgesamt: 15.393 (+114)

Positiv getestete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Sanitätsbetriebes: 1.218, davon 780 geheilt. Positiv getestete Basis-, Kinderbasisärzte und Bereitsschaftsärzte: 37, davon 26 geheilt. (Stand: 05.12.)