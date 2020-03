Coronavirus: In Südtirol 125 Personen in häuslicher Isolation

Bozen – Nachdem heute Vormittag – wie berichtet – ein neuer Patient im Krankenhaus Bozen positiv auf den sogenannten Coronavirus (COVID-19) getestet worden war, laufen derzeit die entsprechenden Umfeldkontrollen. Das Ergebnis des römischen Institutes “Spallanzani” steht indes weiterhin aus.

Ebenfalls voll angelaufen sind die Umfeldkontrollen rund um mögliche enge Kontaktpersonen von Touristen, die nach ihrer Rückkehr aus Südtirol in Deutschland positiv getestet worden waren.

In diesem Zusammenhang teilt der Sanitätsbetrieb mit, dass sich laut den Daten vom Abend des 4. März in Südtirol derzeit insgesamt rund 125 Personen in häuslicher Isolation befinden. Vorgenommen wurden rund 60 Tets an 28 Personen. Dem einzig positiv getesteten Patienten geht es nach wie vor gut. Er wird in den nächsten Tagen in die häusliche Isolation entlassen.