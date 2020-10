Coronavirus in Südtirol: 170 Neuinfektionen festgestellt

Bozen – In Südtirol sind in den vergangenen 24 Stunden 170 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit erhöhte sich die Anzahl der jemals positiv Getesteten auf 4.819, teilte der Südtiroler Sanitätsbetrieb am Sonntag mit. 2.919 Personen galten bereits wieder als genesen, um acht mehr als am Vortag. Damit waren in der autonomen Provinz aktuell 1.607 Personen mit dem Coronavirus infiziert.

Die Anzahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus blieb unverändert bei 293. Auf den Normalstationen der Südtiroler Krankenhäuser wurden 67 Covid-19-Patienten versorgt. 13 weitere waren in der Einrichtung in Gossensaß untergebracht. Sieben Patienten benötigten intensivmedizinische Behandlung. In Südtirol wurden bisher 203.735 Tests durchgeführt.

Die Zahlen im Überblick:

Untersuchte Abstriche gestern (17. Oktober): 1.979

Neu positiv getestete Personen: 170 + 1 (durch einen

Datenabgleich kommt noch eine positiv getestete Person, die zu einer Gemeinde einer anderen Provinz zugewiesen wurde und mittlerweile geheilt ist, dazu; daher erhöht sich die Gesamtzahl der positiv getesteten Personen in Südtirol um 171

Gesamtzahl mit neuartigem Coronavirus infizierte Personen: 4.819

Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 203.735

Gesamtzahl der getesteten Personen: 105.500 (+1.001)

Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen: 67

In Gossensaß untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen: 13

Covid-19-Patientinnen und -Patienten in Intensivbetreuung: 7

Gesamtzahl der mit Covid-19 Verstorbenen: 293 (+0)

Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 4.163 (darunter 11 Personen wegen Rückkehr aus Kroatien, Griechenland, Spanien oder Malta)

Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 22.244 (darunter 1.519 Personen wegen Rückkehr aus Kroatien, Griechenland, Spanien oder Malta)

Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 26.407

Geheilte Personen: 2.919 (+8); zusätzlich 929 (-1) Personen, die ein unklares Testergebnis hatten und in der Folge zweimal negativ getestet wurden (1

geheilte Person wurde neuerlich positiv getestet). Insgesamt: 3.848 (+7)