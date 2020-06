Coronavirus: Kindergarten Innsbruck-Pradl bleibt vorsorglich gesperrt

Innsbruck – Die Verantwortlichen der Gesundheitsbehörde in der Stadt Innsbruck wurden heute im Laufe des Tages darüber informiert, dass sechs Kindergarten-PädagogInnen des Kindergartens Innsbruck-Pradl in der Pembaurstraße grippeähnliche Symptome aufweisen. „Die Gesundheitsbehörde kann eine Coronaerkrankung nicht ausschließen, die sechs PädagogInnen gelten als Verdachtsfälle. Sie wurden bereits heute Nachmittag auf das Coronavirus getestet, das Ergebnis liegt voraussichtlich im Laufe des morgigen Tages vor. Als Vorsorgemaßnahme bleibt der Kindergarten bis zum Vorliegen der Testergebnisse geschlossen“, so der Sicherheitsbeauftragte der Stadt Innsbruck, Elmar Rizzoli. Die Eltern der von der vorübergehenden Kindergarten-Schließung betroffenen Kinder wurden bzw. werden schnellstmöglich informiert.

Seit gestern, Sonntagabend, liegt ein weiteres positives Coronavirus-Testergebnis in Tirol vor, zwei Personen sind wieder genesen. Somit sind aktuell 8 Personen in Tirol am Coronavirus erkrankt, 3.436 Personen sind wieder genesen.

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 8

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden neu infizierten Personen: 1

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.436

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 2

Zahl der verstorbenen Personen: 108

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 77.430

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 75.068

Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 2.362

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick (die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben):

Innsbruck: 1 (405)

Innsbruck-Land: 3 (372)

Landeck: 2 (979)

Imst: 0 (289)

Lienz: 1 (146)

Kufstein: 0 (489)

Schwaz: 1 (339)

Kitzbühel: 0 (361)

Reutte: 0 (56)

Testungen Österreich:

Zahl der durchgeführten Testungen: 494.761