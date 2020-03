Coronavirus: Situation bleibt weiterhin ruhig

Bozen – Bei der sonntäglichen Lagebesprechung in der Agentur für Bevölkerungsschutz wurde festgestellt, dass sich die Situation in Südtirol im Hinblick auf das Coronavirus ruhig darstellt.

Die Situation ist weiterhin ruhig: Dies wurde heute (1. März) Abend bei der Lagebesprechung im rund um die Uhr besetzten Lagezentrum in der Agentur für Bevölkerungsschutz mit Vertretern des Sanitätsbetriebes und des Zivilschutzes festgestellt.

Morgen Normalbetrieb an Schulen

Am Sonntag vor einer Woche (23. Februar) hatte Landeshauptmann Arno Kompatscher eine Notverordnung unterzeichnet, durch die das Risiko einer Ausbreitung der Infektionskrankheit Covid-19 minimiert werden sollte: Darin wurde verfügt, dass in der Woche vom Montag (24. Februar) bis zum Sonntag (1. März) öffentliche und private Einrichtungen der Kleinkindbetreuung (Kinderhorte, Kindertagesstätten, inklusive Betriebskindertagesstätten) geschlossen bleiben sollten. Zudem wurde für denselben Zeitraum die Unterrichtstätigkeit an der Freien Universität Bozen, der Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe Claudiana sowie des Konvervatoriums Monteverdi ausgesetzt. Am morgigen Montag (2. März) sind diese Einrichtungen und die Schulen nach ihrer Faschingsferienwoche befugt, ihre Tore wieder zu öffnen und ihre reguläre Tätigkeit wieder aufzunehmen.

Bürgertelefon & Homepage

Bis 18 Uhr haben sich heute 181 Bürgerinnen und Bürger unter der Grünen Nummer 800 751 751 des Bevölkerungsschutzes informiert. Täglich zwischen 8 und 20 Uhr sind über dieses eigens eingerichtete Bürgertelefon Auskünfte allgemeiner und medizinischer Natur erhältlich, da auch eine Ärztin anwesend ist.

Empfehlungen des Bevölkerungsschutzes und des Sanitätsbetriebes können auch der Homepage www.provinz.bz.it/coronavirus entnommen werden, dort sind Verordnungen, Antworten auf häufig gestellte Fragen und Richtlinien zur Vorsorge zu finden.