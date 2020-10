Coronavirus: Zehn neue Infektionsfälle an Schulen

Bozen -Am heutigen Tag haben die Bildungsdirektionen insgesamt neun Fälle von Coronavirus-Infektionen gemeldet, sechs davon an deutschsprachigen Schulen und vier an einer italienischsprachigen Schule.

Sechs Fälle an deutschen Schulen

Die fünf nachgewiesenen Corona-Infektionen an deutschsprachigen Bildungseinrichtungen verteilen sich wie folgt: Zwei Lehrlinge vom Berufsbildungszentrum in Bruneck sowie zwei Schülerinnen oder Schüler der Deutschen Mittelschule Neumarkt sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Auch die Landeshotelfachschule in Bruneck hat einen ersten Corona-Fall.

Positiv auf das Virus getestet wurde auch eine Lehrperson der Grundschule Schlanders. Infolge befinden sich die Schülerinnen und Schüler von drei Klassen bis zum 18. Oktober in Quarantäne. Für weitere Lehrpersonen der vom Infektionsfall betroffenen Grundschule in Schlanders sind keine Quarantänemaßnahmen vorgesehen.

Vier Fälle an italienischen Schulen

An den italienischsprachigen Schulen wurden vier neue Corona-Fälle verzeichnet: Ein Schüler des Klassischen Gymnasiums “Giosuè Carducci” in Bozen wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Die Schülerinnen und Schüler von insgesamt vier Klassen befinden sich in vorsorglicher Quarantäne. Nachweisbar mit dem Coronavirus infiziert sind jeweils auch eine Schülerin oder ein Schüler der italienischen Fachoberschule für Wirtschaft “Cesare Battisti” sowie der Mittelchule “Ilaria Alpi” in Bozen, wo eine Klasse in vorbeugende Quarantäne gestellt wurde. Einen Coronavirus-Fall gab es auch an der Grundschule “San Giacomo” in St. Jakob in Bozen.

Vom Hygienedienst des Sanitätsbetriebs und den Schulleitungen wurden die vorgesehenen Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen eingeleitet. Die Eltern der betroffenen Schülerinnen und Schüler sind bereits informiert.

Weitere Hygienemaßnahmen und Vorgehensweisen trifft der Südtiroler Sanitätsbetrieb in allen Fällen in Abstimmung mit der jeweiligen Schulleitung.