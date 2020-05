Coronavirus: Zwei positive Testergebnisse in 24 Stunden

Innsbruck – In den letzten 24 Stunden gab es zwei positive Testergebnisse in Tirol. Elf Personen sind vom Coronavirus genesen. Somit sind aktuell 60 Personen in Tirol mit dem Coronavirus infiziert, insgesamt 3.360 Personen sind vom Coronavirus genesen. In den insgesamt 63.913 Testungen sind auch jene enthalten, die im Rahmen der Querschnittstestungen in Tiroler Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen durchgeführt wurden und sich nun in der Auswertung befinden.

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 60

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden neu infizierten Personen: 2

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.360

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 11

Zahl der verstorbenen Personen: 107

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 63.913

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 58.984

Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 4.929

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick (die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben):

Innsbruck: 12 (394)

Innsbruck-Land: 3 (367)

Landeck: 5 (971)

Imst: 7 (282)

Lienz: 4 (141)

Kufstein: 21 (465)

Schwaz: 6 (328)

Kitzbühel: 2 (357)

Reutte: 0 (55)

Testungen Österreich: Zahl der durchgeführten Testungen: 336.252