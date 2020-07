Crack- und Kokainkonsum in Südtirol stark gestiegen

Bozen/Rom – Für Aufsehen sorgt ein Bericht des Innenministeriums über die Beschlagnahme von Drogen in der Region Trentino-Südtirol. Wie das Tagblatt Dolomiten berichtet, wurden demzufolge 2019 in der Region 50 Prozent mehr Marihuana beschlagnahmt als 2018, bei Heroin liegt das Plus an beschlagnahmten Drogen sogar bei 94 Prozent.

Seit dem Lockdown ist nun der Konsum von Stimulanzien (Aufputschmitteln) wie Crack oder Kokain stark gestiegen. „Im Lockdown war Kokain zeitweise das Einzige, was noch gut erhältlich war, weil es über die Handelsrouten vom Süden gekommen ist”, erklärt Bettina Meraner, geschäftsführende Direktorin des Dienstes für Abhängigkeitserkrankungen in Bozen.

Mehr dazu erfahrt ihr in der heutigen Ausgabe des Tagblatts Dolomiten!