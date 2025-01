Crash in Kiens mit vier beteiligten Fahrzeugen

Von: mk

Kiens – In Kiens hat sich am Freitag kurz vor 14.00 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet, in dem vier Fahrzeuge verwickelt waren. Im Einsatz standen das Weiße Kreuz, die Freiwillige Feuerwehr des Ortes und die Straßenpolizei.

Glücklicherweise ist niemand in einem der Unfallfahrzeuge eingeklemmt geblieben.

Während eine 55-jährige Südtirolerin erheblich verletzt wurde, kam eine 67-jährige Einheimische mit leichten Verletzungen davon.

Die beiden Frauen wurden ins Brunecker Krankenhaus eingeliefert.