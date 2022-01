Crash in St. Peter in Villnöß

Villnöß – In St. Peter in Villnöß hat sich am späten Sonntagnachmitttag kurz vor 17.00 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet.

Ersten Informationen zufolge waren zwei Pkw darin verwickelt. Glücklicherweise wurde keiner der Beteiligten in eines der Fahrzeuge eingeklemmt.

Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr von St. Peter in Villnöß, die Straßenpolizei, das Weiße Kreuz samt First Responder und der Abschleppdienst.