Crash mit drei Verletzten in Percha – Kind schwer verwundet

Percha – Auf der Höhe der Mülldeponie in Percha hat sich am heutigen Dienstag auf der Pustertaler Staatsstraße ein Verkehrsunfall ereignet, der drei Verletzte gefordert hat. Ersten Informationen zufolge kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Camper und einem Pkw. Der Unfall ereignete sich gegen 9.30 Uhr.

Während zwei Personen mittelschwer verletzt worden sind, wurde ein zweijähriges Kind mit schweren Verletzungen ins Bozner Krankenhaus eingeliefert. Die beiden anderen Verletzten brachte man ins Spital nach Bruneck.

Wie später bekannt wurde, war dem Unfall eine Kindesentführung vorausgegangen. Die Eltern des zweijährigen Buben, die beide aus Marokko stammen, leben getrennt. Während die 29-jährige Mutter mit dem Kind in Bruneck wohnt, lebt der 33-jährige Vater in Deutschland. Aus bisher noch unbekannten Gründen darf der Vater den Buben nur in Anwesenheit einer Sozialassistentin sehen.

Zu einem dieser Treffen kam es am Dienstagmorgen kurz nach 8.00 Uhr in Bruneck. Als der Vater zusammen mit der Sozialassistentin und dem Zweijährigen einen kurzen Spaziergang soll der Mann die Frau weggeschubst, den Buben an sich genommen und an Bord des Mercedes, wo ein Komplize auf ihn gewartet hatte, das Weite gesucht haben. Bevor er gestoppt werden konnte, kam es zum verheerenden Unfall. Der Bub, der zusammen mit dem Mann ungesichert auf dem Vordersitz saß, wurden durch die Wucht des Aufpralls durch die Windschutzscheibe geschleudert. Beide erlitten dabei schwere Verletzungen. Der Lenker des Mercedes hingegen kam mit leichten Verletzungen davon.

Während des Einsatzes musste die Straße zwei Stunden für den Verkehr gesperrt werden. Es kam daher zu längeren Staus.

Im Einsatz standen der Notarzthubschrauber Pelikan 2, der Notarzt, das Weiße Kreuz, die Carabinieri und die Feuerwehr.